Kẻ ngáo đá chém thương vong 6 người ở Thái Nguyên khai gì tại trụ sở công an?

Theo nguồn tin từ tờ Công an nhân dân, khoảng 10h (ngày 26/12), Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thái Nguyên đã phối hợp với Công an huyện Định Hóa và các lực lượng chức năng liên quan trên địa bàn huyện tiến hành vây bắt thành công đối tượng Hoàng Văn Chín (SN 1976, trú tại xóm Lương Bình 2, xã Sơn Phú, huyện Định Hóa) khi hắn đang lẩn trốn trên đồi chè gần nhà.

Ngay lập tức, Hoàng Văn Chín bị áp giải về trụ sở Công an huyện Định Hóa, sau đó được di lý về trụ sở Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thái Nguyên để lấy lời khai bước đầu. Khi về trụ sở, Chín có vẻ trầm tính hơn, không còn hung hăng như thời điểm bị Công an truy đuổi.

Tại trụ sở Công an, Chín thừa nhận bản thân nghiện ma túy, từng sử dụng cả heroin lẫn ma túy đá. Đặc biệt, gần đây Chín sử dụng ma túy đá nhiều hơn nên vài tháng gần đây bị mất ngủ nhiều, tâm lý bất ổn. Trong người Chín lúc nào cũng bứt rứt, khó chịu không thể diễn tả nổi.

Chín tại cơ quan điều tra

Rạng sáng nay, chị Ma Thị Hưởng (SN 1976 – vợ Chín) đòi bỏ đi khiến đối tượng vô cùng tức tối. Cơn nóng giận bùng lên, Chín vơ cái búa đập vào đầu vợ. Chưa dừng lại, Chín đi lấy dao lên nhà chém vợ tử vong và tiếp tục chém thêm anh rể, cháu họ cùng một số người hàng xóm khác khi hắn gặp trên đường bỏ trốn.

Theo điều tra của Công an, sự việc xảy ra vào lúc 5h sáng. Các nạn nhân được xác định danh tính là: Ma Thị Hường (SN 1976) - vợ của Chín, anh Lường Văn Bánh (SN 1974) - anh rể của Chín; anh Hoàng Văn Luận (SN 1975), chị Trần Thị Hường (SN 1984), anh Hoàng Văn Nam (SN 1994) và anh Lường Văn Hoàng (SN 1966), cùng trú xóm Lương Bình 2.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng có mặt phong tỏa hiện trường, tổ chứa tổ trinh sát lên đôi chè gần nhà truy bắt đối tượng Chín. Vì là người địa phương nên Chín thông thạo địa bàn trên đồi chè, hắn ẩn nấp khá kỹ.

Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ, sau vài tiếng truy bắt, Công an tỉnh Thái Nguyên đã khóa tay hung thủ trong còng số 8 để áp giải về trụ sở phục vụ điều tra

Về phần các nạn nhân, Công an phối hợp với cơ quan pháp y tiến hành khám nghiệm tử thi, xác định nguyên nhân tử vong. Nạn bị thương vẫn đang được cấp cứu tại Bệnh viện

Clip truy bắt kẻ ngáo đá chém thương vong 6 người ở Thái Nguyên

Thu Nga (t/h)