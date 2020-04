Kẻ nổ súng đi cướp ngân hàng Techcombank Sóc Sơn khai gì?

Trung khai, do làm ăn thua lỗ, cần tiền chi tiêu nên đã nảy sinh ý định cướp ngân hàng. Theo đó, khoảng 13h21 ngày 20/4, Trung đi từ Bắc Ninh bằng xe mát nhẵn hiệu Yamaha Sirius màu đen, trắng mang BKS: 29L1- 469.22 và mang theo khẩu súng K59 với mục đích tìm ngân hàng có sơ hở để thực hiện hành vi cướp tài sản.

Trung đi xe qua các khu vực thị trấn Chờ (Yên Phong, Bắc Ninh) theo Quốc lộ 3, di chuyển về hướng huyện Sóc Sơn (Hà Nội) theo Quốc lộ 3, di chuyển về hướng huyện Sóc Sơn (Hà Nội) sang Bắc Giang. Khoảng 14h30 cùng ngày, khi đi đến thị trấn Sóc Sơn (huyện Sóc Sơn, Hà Nội) thì nảy sinh ý định cướp Ngân hàng Techcombank chi nhánh Sóc Sơn.

Tang vật Công an thu giữ được

Khi đi cách ngân hàng khoảng 3km thì dừng xe tháo BKS: 29L1- 469.22 thay bằng BKS: 11B1- 214.47 được chuẩn bị từ trước. Khoảng 15h10 cùng ngày, Trung vào ngân hàng sử dụng súng huy hiếp nhằm cướp tiền nhưng không thành.

Sau khi gây án xong, hắn phóng xe bỏ chạy theo Quốc lộ 3 hướng lên Thái Nguyên. Khi chạy đến gần xã Hương Lâm (Hiệp Hòa, Bắc Giang) thì có ô tô đuổi theo nên hắn điều khiển xe chạy về khu vực đe Cẩm Hoàng (xã Xuân Cẩm, Hiệp Hòa, Bắc Giang) rồi rẽ sang Khu Công nghiệp Hòa Phú (Hiệp Hòa, Bắc Giang).

Khi cảm thấy an toàn, Trung gọi điện cho bạn là Giáp Ngọc Ninh (SN 1993, trú thôn Chung Chính, xã Việt Ngọc, Tân Yên, Bắc Giang) là bạn xã hội để bảo Ninh tìm thêm 1 người nữa đi đến đây có việc gấp.

Tiếp đó, Trung gọi điện rủ Chu Đức Chính (SN 2003, trú xã Hoàng Thanh, Hiệp Hòa, Bắc Giang) đến Khu công nghiệp Hòa Phú gặp.

Hình ảnh Trung cướp ngân hàng bị camera an ninh ghi lại

Cũng theo lời khai của Trung, trong lúc bỏ trốn có đi qua hồ Đại Lải (Vĩnh Phúc) và vứt khẩu súng xuống hồ. Từ lời khai trên, Công an TP Hà Nội đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tổ chức tìm khẩu súng dưới hồ Đại Lải nhưng không thấy.

Cơ quan điều tra tiếp tục đấu tranh thì Trung khai, ngày 21/4 đã nhờ một người tên Voọc (chưa rõ danh tính) đi tìm khẩu súng và cất giấu trong khu vườn nhà anh Nguyễn Văn L. (SN 1992, trú tại xã Sơn Lôi, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc). Đến ngày 27/4, Công an tìm được khẩu súng ở vườn nhà anh L., bên trong khẩu súng còn 4 viên đạn.

Trong quá trình điều tra, Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án hình sự che giấu tội phạm, khởi tố 3 bị can gồm Trần Hữu Trung tội "Cướp tài sản, "Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng", Chu Đức Chính, Giáp Ngọc Ninh tội "Che giấu tội phạm" để tiến hành điều tra

