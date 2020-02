Kẻ nổ súng giết người sa lưới sau 20 tháng trốn truy nã vì... nhớ nhà nên vượt biên về thăm

Sau khi gây án Hạnh vượt biên sang Trung Quốc ẩn mình với vỏ bọc công nhân trại chăn gà. Nhưng do nhớ nhà nên y quyết định vượt biên về nước thăm gia đình thì bị bắt.

Tờ Tiền Phong đưa tin, ngày 3/2, đồn Biên phòng Bình Nghi ( Lạng Sơn ) đã phát hiện và bắt giữ một đối tượng nằm trong diện truy nã toàn quốc về tội Giết người. Đối tượng này bị bắt khi đang cố gắng vượt biên từ Trung Quốc về nước.

Đối tượng bị đồn Biên phòng Bình Nghi bắt là Phạm Đức Hạnh (SN 1995, trú tại tổ 5, phường Trần Phú, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi).



Theo hồ sơ điều tra trước đó, khoảng tháng 5/2018, do mâu thuẫn nên Phạm Đức Hạnh đã nổ súng bắn anh Vĩ Thành Thái (28 tuổi, trú tại TP Quảng Ngãi). Hậu quả, anh Thái tử vong tại chỗ do vết thương quá nghiêm trọng.

Gây án xong, đối tượng này bỏ trốn khỏi địa phương. Trong quá trình tra án, Công an TP Quảng Ngãi đã phát lệnh truy nã toàn quốc đối với Phạm Đức Hạnh.

Đối tượng hạnh tại đồn biên phòng Bình Nghi (Ảnh Tiền phong)



Tại trụ sở đồn Biên phòng Bình Nghi, Hạnh khai rằng, sau khi gây án đã vượt biên sang Trung Quốc ẩn náu. Tại nước bạn, Hạnh xin vào làm thuê cho một trại chăn nuôi gà ở thị Bằng Tường (thuộc tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc ).

Sau 20 tháng làm thuê, Hạnh cảm thấy nhớ nhà nên đầu năm 2020 đã quyết định vượt biên thêm lần nữa trở về Việt Nam thăm quê hương, gia đình



Khi Hạnh đang tìm cách vượt biên qua biên giới Việt - Trung thuộc bản Pắc Lạn (xã Đào Viện, huyện Tràng Định, Lạng Sơn) thì bị các chiến sĩ đồn Biên phòng Bình Nghi phát hiện, bắt giữ.

Hiện tại, đồn Biên phòng Binh Nghi đã hoàn tất các thủ tục, tiến hành bàn giao đối tượng Bình cho Công an tỉnh Quảng Ngãi

Công an tỉnh Quảng Ngãi đang di lý đối tượng Hạnh về tỉnh để xử lý theo đúng quy định của Pháp luật

Nga Đỗ (t/h)