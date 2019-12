Kẻ phát tán clip của ca sĩ Văn Mai Hương có thể bị xử lý như thế nào?

Vụ việc nữ ca sĩ Văn Mai Hương bị kẻ xấu hack hệ thống camera an ninh tại nhà đồng thời phát tán một số clip riêng tư đang khiến dư luận hết sức bức xúc. Hiện nay, kẻ tình nghi số 1 gây ra vụ việc này được cho là HackerPTG. Tuy nhiên, hiện chưa thể khẳng định chính xác kẻ phát tán clip của Văn Mai Hương nhằm mục đích gì.

Trao đổi với PV Infonet, Luật sư Đặng Văn Cường – Trưởng Văn phòng Luật sư Chính pháp, Đoàn Luật sư TP. Hà Nội cho rằng quyền nhân thân, quyền tự do hình ảnh, quyền riêng tư cá nhân là một trong những quyền cơ bản của công dân được hiến pháp và các văn bản pháp luật ghi nhận bảo đảm và bảo vệ. Kẻ phát tán các clip riêng tư của ca sĩ Văn Mai Hương có thể coi là đã thực hiện hành vi xâm hại trái Pháp luật đến quyền tự do nhân thân, tự do hình ảnh, vi phạm quyền cá nhân công dân.