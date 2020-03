Ẩn ý phía sau cọc tiền âm phủ của tay buôn thịt lợn giết hại người tình trong nhà nghỉ

Liên quan đến vụ án người phụ nữ chết thảm trong nhà nghỉ, ngày 2/3, Công an tỉnh Bắc Giang đã tống đạt quyết định khởi tố, bắt giam đối với Tạ Văn Hiền (39 tuổi, trú tại thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên) để phục vụ điều tra về hành vi Giết người. Hiền nhẫn tâm xuống tay sát hại người tình của mình là chị N.T.P. (38 tuổi, trú tại Bắc Giang).

Tính đến hôm nay, cơ quan điều tra Công an tỉnh Bắc Giang đã có đầy đủ chứng cứ buộc tội Hiền. Hiện đơn vị củng cố hồ sơ để chuyển sang các cơ quan tố tụng cùng cấp tiến hành truy cứu trách nhiệm hình sự, xử lý đối tượng giết người này.

Chân dung đối tượng Hiền

Như Báo Sức Khỏe Cộng Đồng đưa tin, ngày 16/2, Công an tỉnh Bắc Giang nhận được tin báo tại nhà nghỉ thuộc thôn Trung Dồng, xã Đức Thắng, huyện Hiệp Hòa phát hiện thi thể phụ nữ tử vong trên người có vết thương nghiêm trọng. Công an tỉnh phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ vào cuộc điều tra, xác định nạn nhân là chị N.T.P..

Tại hiện trường, cơ quan chức năng thu giữ tang vật là một con dao nhọn (loại dao bầu) có vết máu nghi là hung khí gây án. Ngoài ra còn phát hiện 1 cọc tiền giả (tiền âm phủ loại 200.000 đồng), 1 chai thuốc trừ sâu đã sử dụng.

Từ lời khai nhân chứng cùng với việc trích xuất hình ảnh camera an ninh, Công an xác định được nghi phạm là Tạ Văn Hiền. Tuy nhiên, gây án xong Hiền đã bỏ trốn khỏi hiện trường.

Qua điều tra nhận được tin báo, đối tượng Hiền sau khi gây án đã về nhà uống thuốc trừ sâu tự sát nhưng được gia đình phát hiện kịp thời và đưa đi cấp cứu. Sau khi Hiền qua khỏi cơn nguy kịch, Công an Bắc Giang đã áp giải nghi phạm về trại giam Công an tỉnh để phục vụ điều tra.

Trong các buổi làm việc, Hiền thành khẩn khai báo, phối hợp với Công an làm rõ nhiều tình tiết trong vụ án này. Hiền khai, quen biết chị P. từ năm 2016 do cùng kinh doanh thịt lợn với nhau. Từ mối quan hệ làm ăn, hai người tiến dần đến mối quan hệ tình cảm (mặc dù cả hai đã có gia đình riêng).





Hiện trường vụ án mạng

Cũng theo lời khai của Hiền, qua lại được ít lâu thì chị P. có vay 250 triệu động để làm ăn. Hiền cho người tình vay và từ đó đến tháng 1/2020 thì không đả động gì đến khoản nợ này.

Song đến đầu tháng 2/2020 do cần tiền nên Hiền đã đề nghị chị P. trả nợ. Hiền đã nhiều lần gọi điện, nhắn tin, đến đòi nợ nhưng chị P. không chịu trả. Chính vì lẽ đó, Hiền nảy sinh ý định trả thù.

Trưa ngày 16/2, Hiền liên lạc với chị P. nói rằng sẽ cho 20 triệu đồng để trang trải cuộc sống và hẹn chị P. gặp nhau ở nhà nghỉ. Trước khi đi, Hiền đi mua một cọc tiền âm phủ mệnh giá 200.000 đồng rồi để hai tờ tiền mặt lên trên, chụp ảnh gửi cho nạn nhân.

Thấy người tình nhiệt tình, chị P. không nỡ từ chối nên đã đồng ý đến nhà nghỉ gặp gỡ. Về phần Hiền, với ý định sát hại nạn nhân, hắn mang theo dao và lọ thuốc diệt côn trùng đến nhà nghỉ.

Khoảng 17h30 cùng ngày, Hiền đến nhà nghỉ chờ chị P. Tại đây, chị P. bị Hiền xô ngã rồi dùng dao đâm nhiều nhát vào nhiều vị trí khác nhau trên cơ thể đẫn đến tử vong . Hiền ném con dao gây án vào trong gầm giường rồi uống lọ thuốc diệt côn trùng.

Gây án xong, Hiền lái xe chạy về Thái Nguyên. Trên đường về hắn tiếp tục mua thêm lọ thuốc diệt cỏ để uống. Tuy nhiên kế hoạch tự sát không thành công vì bị người thân phát hiện.

