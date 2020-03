Kẻ sát hại nữ sinh 15 tuổi tại nhà riêng ở Hải Phòng khai gì?

Theo Công an Hải Phòng, nghi phạm vụ sát hại nữ sinh 15 tuổi tại nhà riêng khai, nguyên nhân gây án là do lên cơn ngáo đá.

Liên quan đến vụ nữ sinh 15 bị sát hại dã man tại nhà riêng, ngày 29/3, Công an Hải Phòng vẫn đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tiến hành điều tra. Đến thời điểm này, Công an đã bắt giữ được nghi phạm, danh tính là Nguyễn Sĩ Thắng (26 tuổi, trú tại thôn 3, xã Kiến Quốc, huyện Kiến Thụy, TP Hải Phòng).

Bước đầu, cơ quan điều tra đã lấy được lời khai của nghi phạm. Nguyễn Sĩ Thắng khai, nguyên nhân dẫn đến vụ án mạng trên là do lên cơn ngáo đá nên rat ay sát hại nữ sinh P.T.M.M. (15 tuổi, học lớp 9, trú thôn 5, xã Kiến Quốc, huyện Kiến Thụy, TP Hải Phòng).

Sau khi gây án mạng xong, Nguyễn Sĩ Thắng rời khỏi nhà nạn nhân rồi đi tới một chòi bỏ hoang ở trong xã để ngủ. Hôm sau tỉnh dậy sợ bị Công an bắt nên đã trốn ra thành phố Móng Cái (tỉnh Quảng Ninh).

Thắng sát hại nữ sinh 15 tuổi do lên cơn ngáo đá

Theo Công an Hải Phòng, trong quá trình tra án xác định được Nguyễn Sĩ Thắng đang lẩn trốn ở xã Quảng Yên (tỉnh Quảng Ninh) nên đã cử các trinh sát dày dặn kinh nghiệm đến bắt giữ, di lý đối tượng về Hải Phòng để phục vụ công tác điều tra

Đến chiều ngày 28/3, cơ quan chức năng đã áp giải nghi phạm đến hiện trường để thực nghiệm hiện trường. Buổi thực nghiệm diễn ra trong vòng 2 giờ đồng hồ. Sau đó, Nguyễn Sĩ Thắng bị áp giải về trại tạm giam Công an Hải Phòng để tiếp tục lấy lời khai.

Như Báo Sức Khỏe Cộng Đồng đã đưa tin trường đó, tối 25/3,khi đi làm về, bố M. phát hiện con gái nằm bất tỉnh trong nhà với nhiều vết thương trên người. Sau đó đã đưa nạn nhân đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nghiêm trọng nên đã tử vong

Theo lãnh đạo địa phương, cháu M. ở cùng bố. còn mẹ vào miền Nam làm ăn. Thời điểm xảy ra án mạng chỉ có một mình cháu M. ở nhà. Hiện thi thể nạn nhân đã được bàn giao lại cho gia đình để tổ chức an táng theo phong tục địa phương.

Your browser does not support HTML5 video.

Điều sống còn khi gặp "ngáo đá": Nên "ảo" theo con nghiện

Xem thêm: Chân dung gã thanh niên sát hại dã man nữ sinh 15 tuổi tại nhà riêng ở Hải Phòng

Nga Đỗ (t/h)