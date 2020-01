Kẻ trộm tự cào vết thương chảy máu khiến 5 cảnh sát phải điều trị phơi nhiễm HIV

Ngày 9/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang, đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Hồng Tài (31 tuổi, ngụ phường 4, TP Mỹ Tho) để điều tra về tội Trộm cắp tài sản.

Theo điều tra ban đầu, sáng 10/12/2019, Tài đột nhập vào nhà bà Nguyễn Thị Trâm (51 tuổi, ngụ xã Tân Mỹ Chánh, TP Mỹ Tho) để thực hiện hành vi trộm tài sản.

Nguyễn Hồng Tài tại cơ quan công an

Tại đây, Tài chui vào phòng ngủ trộm 3 điện thoại di động và túi đựng đồ lót phụ nữ. Lấy đồ trót lọt, Tài bước ra ngoài thì bị chủ nhà phát hiện. Lúc này, Tài cầm dao dọa nạt khiến bà Trâm hoảng sợ chỉ biết im lặng.



Lúc này, Tài tìm cách thoát thân bằng cách ẩn nấp trong khu vườn để thay trang phục rồi tiếp tục trộm xe máy của người dân tẩu thoát.



Nhận được tin báo, cảnh sát vào cuộc điều tra sau 4 ngày sau đã xác định rõ nghi phạm và tổ chức truy bắt Tài.



Cảnh sát ập tới nơi trú ngụ của Tài, lúc này Tài bỏ chạy và bị thương ở đầu. Lúc này, Tài dùng tay cào vết thương cho chảy máu và đe dọa cảnh sát là mình bị nhiễm HIV. Trong lúc bắt kẻ trộm, nhóm 5 chiến sĩ cảnh sát cũng bị trầy xước ở tay chân và dính máu của Tài.



Sau khi bị bắt, cơ quan chức năng đã tiến hành kiểm tra nhanh và kết quả là Tài nhiễm HIV. Sau đó, nhóm 5 cảnh sát phải điều trị phơi nhiễm HIV.

Hiện cơ quan công an đã khởi tố bắt tạm giam 2 tháng đối với Tài để phục vụ điều tra.

Hưng Yên: 8 cảnh sát phơi nhiễm HIV khi trấn áp tội phạm. Video: VTC 14

Hà Ly (t/h)