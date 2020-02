[Nóng]: Jack ra mắt kênh youtube mới, chính thức trở lại đường đua âm nhạc

Sau nhiều động thái úp mở trên trang cá nhân, tối 17/2, cộng đồng mạng phát sốt khi giọng ca "Sóng gió" chính thức comeback bằng cách ra mắt kênh youtube hoàn toàn mới và riêng biệt mang tên "J97".

Kênh youtube mới của Jack

Khoảng 19h30 cùng ngày, nam ca sĩ công chiếu đoạn clip chỉ 15 giây mang tên Jack và Đóm 2020. Đoạn clip cực ngắn là những hình ảnh vui nhộn của Jack và cột mốc thời gian 17/2/2020 như đánh dấu sự trở lại của chính anh trên chặng đua âm nhạc sắp tới.



Dù mới công chiếu khoảng 30 phút, đoạn clip và kênh youtube mới của Jack lập tức nhận được hàng chục ngàn lượt theo dõi. Lượng follow của kênh tăng lên từng phút cho thấy sự mong ngóng của người hâm mộ với chàng trai sinh năm 1997. Ở dưới clip đầu tiên, rất nhiều fan hâm mộ bày tỏ sự phấn khích với sự trở lại này.



Trước đó, sáng 17/2, Jack có hàng loạt động thái trên trang Facebook cá nhân như: thay đổi thông tin liên hệ làm việc, thay đổi ảnh đại diện cùng lời nhắn nhủ ngọt ngào "Tôi nhớ các bạn".

Trước đó, Jack đã ghi lớn dòng chữ "COMEBACK" trên trang cá nhân- ám chỉ một sự quay trở lại sau rất nhiều lùm xùm với công ty quản lý cũ.



Ngày 14/2, Jack bất ngờ đăng tải đoạn nhạc gần 1 phút vào fanpage cộng đồng Đom Đóm (tên fandom của nam ca sĩ) đã khiến người hâm mộ đứng ngồi không yên. Đoạn nhạc chỉ dài gàn 1 phút nhưng giai điệu cùng lời ca ngọt ngào của nam ca sĩ: "Vì em, vì em anh nguyện là bầu trời nắng hạ. Dù cho bão tố mưa sa anh vô tình lấy một cành hoa tặng em" làm hàng triệu fan thổn thức.

Jack quả đúng là biết chơi trò ú tim người hâm mộ. Sau nhiều pha "nhá hàng", anh chàng chính thức trở lại bằng kênh Youtube mới toanh.



Có thể thấy, sau nhiều tháng mâu thuẫn dẫn đến tan rã, cả Jack và K-ICM đều nhanh chóng bắt tay vào thực hiện các kế hoạch riêng, chuẩn bị cho sự trở lại. Người hâm mộ thời gian tới có thể được chứng kiến hình ảnh hoàn toàn mới trong sự nghiệp solo của bộ đôi đình đám một thời.



Clip ra mắt kênh youtube mới của Jack

Hà Ly (t/h)