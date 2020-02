Kênh mới của Jack: Chỉ 1 video 16s, chạm mốc 50.000 sub trong 1h

Người hâm mộ đang vô cùng phấn khích với sự trở lại chính thức của Jack bằng động thái ra mắt kênh youtube hoàn toàn mới mang tên J97.



Ngay sau khi ra mắt, kênh youtube mới toanh của Jack lập tức được hàng ngàn người hâm mộ đón nhận. Sau 30 phút kênh đã thu hút 20.000 lượt follow. Chỉ trong 1 tiếng, đã vượt mốc 50.000 người. Với tốc độ này, fan hâm mộ J97 kỳ vọng có hơn 100.000 sub sau 1 ngày ra mắt.

Các fan hâm mộ ngoài việc đếm lượt sub, các fan còn thích thú với đoạn clip ngắn chỉ 16 giây mang tên "Jack và Đóm 2020" đánh dấu mà comeback đầy ấn tượng. Trong đoạn clip, giọng ca "Sóng gió" không lộ mặt, thay vào đó là những hình ảnh sinh động và cột mốc thời gian 17/2/2020 như đánh dấu sự trở lại cho sự nghiệp solo.



Những ngày gần đây, người hâm mộ đứng ngồi không yên khi Jack liên tục "thả thính" úp mở cho sự trở lại đường đua âm nhạc. Sáng 17/2, Jack đột ngột thay đổi thông tin liên hệ làm việc, thay đổi ảnh đại diện cùng lời nhắn nhủ ngọt ngào "Tôi nhớ các bạn".



Trước đó, Jack đăng tải dòng chữ "COMEBACK" trên trang cá nhân- úp mở mình đang chuẩn bị cho một sự trở lại ngoạn mục với khán giả.

Kênh YouTube mới của Jack có lượt subscribe tăng chóng mặt



Ngày 14/2, Jack còn chia sẻ một đoạn nhạc gần 1 phút vào fanpage cộng đồng Đom Đóm (tên fandom của nam ca sĩ) đã khiến người hâm mộ đứng ngồi không yên. Đoạn nhạc chỉ dài gần 1 phút với giai điệu cùng lời ca ngọt ngào: "Vì em, vì em anh nguyện là bầu trời nắng hạ. Dù cho bão tố mưa sa anh vô tình lấy một cành hoa tặng em".



Tất cả các động thái này khiến các fan thổn thức, mong chờ từng ngày màn comeback của chàng trai sinh năm 1997.



Cuối tháng 12/2019, Jack đã gọi điện nhờ ViruSs giúp làm nhạc cho ca khúc mới để chuẩn bị debut. Nhà sản xuất trẻ tuổi chia sẻ trên trang cá nhân, Jack chưa thể có kênh YouTube riêng vì sẽ bị làm khó dễ. Việc ra mắt kênh youtube cho thấy Jack đã phần nào giải quyết ổn thỏa những khúc mắc trước đây và sẵn sàng cho ra các sản phẩm mới.



Sau nhiều tháng lùm xùm với công ty cũ quản lý cũ, màn trở lại của Jack khiến người hâm mộ an tâm hơn. Chắc chắn anh sẽ nhận được nhiều tình cảm từ các fan trong sự nghiệp solo sắp tới.

Clip ra mắt kênh youtube mới của Jack