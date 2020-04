Kenya: Chính trị gia bị chỉ trích vì tặng rượu cho người nghèo uống để diệt COVID-19

Cựu lãnh đạo thủ đô Nairobi (Kenya) ông Mike Sonko mới mất chức lãnh đạo TP Nairobi trong khi chờ một phiên tòa xét xử vụ tham nhũng trị giá 2,7 triệu bảng. Mới đây, ông bị các chuyên gia y tế phản bác việc tặng rượu cho người dân nghèo để phòng dịch COVID-19.

Theo các chuyên gia y tế, uống rượu không tốt cho hệ thống miễn dịch và nhấn mạnh: "Dù WHO khuyến cáo nên dùng chất rửa tay có chứa cồn để diệt virus SARS-CoV-2 gây ra dịch bệnh COVID-19, tuy nhiên rượu lại không đủ mạnh để được áp dụng theo cách này.

Trước đây, chính trị gia Sonko được biết đến là một người giàu có và lòe loẹt. Ông có nhiều đồ trang sức tinh xảo, từ dây chuyền vàng nặng trịch đến nhẫn kim cương lấp lánh đều được ông vận hết lên người.

Chính trị gia Sonko được biết đến là một người giàu có và lòe loẹt.

Trong cuộc họp báo ngày 14/4 vừa qua, ông Mike Sonko tuyên bố sẽ thêm rượu vào các gói hàng cứu trợ người nghèo trong dịch COVID-19 để người dân uống nhằm diệt virus SARS-CoV-2. Tuy nhiên, điều này hoàn toàn đi ngược với khuyến nghị của WHO.

Giải thích cho quyết định tặng rượu của mình, ông Sonko cho biết: "Chúng tôi để một vài chai rượu nhỏ trong gói thực phẩm tặng người dân vì nghiên cứu của Tổ chức Y tế Thế giới và các tổ chức y tế khác đều tiết lộ, rượu đóng vai trò rất lớn trong việc tiêu diệt virus SARS-CoV-2 và bất kỳ loại virus nào khác". Tuy nhiên, như đã nói ở trên, điều ông Sonko nói không hề chính xác.



Ngoài chai rượu trị giá 4 bảng, mỗi gói thực phẩm cứu trợ còn có thuốc khử trùng tay chính hãng, ngô, tã lót và sản phẩm tẩy rửa dùng trong Ngoài chai rượu trị giá 4 bảng, mỗi gói thực phẩm cứu trợ còn có thuốc khử trùng tay chính hãng, ngô, tã lót và sản phẩm tẩy rửa dùng trong gia đình

Ông có nhiều đồ trang sức tinh xảo, từ dây chuyền vàng nặng trịch đến nhẫn kim cương lấp lánh.

Ngoài ra, ông Sonko còn khẳng định, tổ chức thiện nguyện Sonko (một tổ chức phi chính phủ của ông Sonko) có rất nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thiện nguyện và sẽ tiếp tục trao các gói hàng cứu trợ cho người dân nghèo giữa dịch bệnh COVID-19.

Liên quan đến vấn đề này, ông Githinji Gitahi - Giám đốc điều hành Tổ chức nghiên cứu và y tế châu Phi (Amref) từ chối cho ý kiến về phát biểu của Sonko và viết trên Twitter rằng: "Xin hãy vui lòng bỏ qua phát biểu của chú hề này trong thời điểm đại dịch toàn cầu đang cướp đi tính mạng của biết bao người và gây áp khủng khiếp lên các hộ gia đình".

Ông Gitahi cũng kêu gọi Bộ Y tế Kenya lên án mạnh mẽ các phát biểu của Sonko. Tính đến sáng 16/4, Kenya ghi nhận 225 người nhiễm COVID-19 với 10 người tử vong. Dù số ca nhiễm và tử vong còn rất thấp, nhưng Kenya thuộc nhóm nước nghèo nên rất dễ bị tổn thương nếu dịch bệnh bùng phát.

Your browser does not support HTML5 video.

Người nghi nhiễm SARS-CoV-2 ở Việt Nam được cách ly như thế nào



Thùy Nguyễn (t/h)