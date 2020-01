Kéo dài chân bằng bài tập yoga đơn giản chỉ 3 phút mỗi ngày

Cách thực hiện:



Tiếp xúc mặt thảm ở tư thế quỳ bò trên đầu gối, hai tay chống thẳng, đầu gối mở rộng bằng vai, ngón chân chạm thảm.



Sau khi giữ thăng bằng cơ thể, nâng mông lên cao đến khi cơ thể thành hình tam giác.

Từ từ ấn gót chân xuống đất, toàn bộ bàn chân tiếp xúc với thảm. Lúc này, bạn sẽ cảm thấy cơ bắp chân được căng ra và kéo dài. Tư thế này có thể kéo dài chân, đặc biệt là bắp chân.



Giữ nguyên tư thế khoảng 30 giây đến 1 phút. Sau đó quay trở lại tư thế ban đầu và lặp lại bài tập. Thời gian 3 phút mỗi ngày.



Lưu ý: Khi thực hiện bài tập, lưng luôn luôn giữ thẳng. Khi hông nâng lên, bàn chân cũng phải tiếp xúc hoàn toàn với thảm để cơ bắp chân có thể kéo căng tối đa.



