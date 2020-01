Dân nhậu lùng sục mua kẹo giải rượu rồi ngã ngửa trước tác dụng thật sự

Nghị định 100 của Chính phủ chính thức có hiệu lực từ ngày 1/1/2020 với chế tài xử phạt nghiêm khắc với người vi phạm nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Chỉ sau vài chính thức được áp dụng, rất nhiều tài xế đã bị xử phạt lên tới vài chục triệu đồng, đồng thời giữ bằng lái tới gần 2 năm chỉ vì trót uống 1 lon bia hay vài chén rượu. Điều này khiến dân nhậu thật sự lo lắng và tìm cách lách luật.

Kẹo giải rượu chỉ giúp uống nhiều không say



Vài ngày qua, không ít người tìm mua loại kẹo giải rượu của Hàn Quốc, có màu vàng được rao bán rất nhiều trên mạng Vài ngày qua, không ít người tìm mua loại kẹo giải rượu của Hàn Quốc, có màu vàng được rao bán rất nhiều trên mạng xã hội . Anh N.T.H. (Hà Nội) cho hay sau khi uống rượu anh tìm mua loại kẹo này và ngậm thử theo hướng dẫn. Hậu quả, trên đường về anh bị lực lượng chức năng giữ lại kiểm tra và vẫn phát hiện thấy nồng độ cồn. Bị xử phạt hành chính đồng thời giữ bằng lái xe, anh H, không thể quên nổi sai lầm này.

Loại kẹo giải rượu được ráo bán phổ biến trên mạng xã hội



Theo lời một người chuyên Theo lời một người chuyên kinh doanh kẹo giải rượu ở Hoàng Mai, Hà Nội, dù tên gọi là kẹo giải rượu nhưng loại kẹo này không thể loại bỏ hoàn toàn nồng độ cồn trong hơi thở. Người đàn ông kể trên vẫn bị xử phạt do không hiểu rõ về loại kẹo này.



Người này giải thích, đây là loại kẹo giải rượu được người Hàn Quốc sử dụng phổ biến trong các cuộc nhậu. Dạng kẹo dẻo đóng gói 3 viên trong 1 túi thường được sử dụng hết trong một buổi nhậu.

Người dùng có thể nhai trước, trong và sau khi uống từ 1 - 3 viên. Nếu ăn trước khi nhập tiệc 15 phút sẽ có tác dụng tăng tửu lượng. Nếu ăn sau buổi nhậu sẽ có tác dụng giải rượu.



Thực tế loại kẹo này được quảng cáo có thành phần chính là Curcumin 30 mg chính là tinh chất bột nghệ, giúp "xả" lượng cồn trong máu nhanh hơn, từ đó giúp uống lâu say hơn. Người này khẳng định, loại kẹo này chỉ giúp dân nhậu có thể uống được khoẻ hơn, uống nhiều hơn mà không sớm bị say chứ không thể đưa nồng độ cồn về 0. Điều này khiến nhiều người lầm tưởng sử dụng rồi vẫn lĩnh hậu quả.



Việc sử dụng kẹo này sau buổi nhậu để giúp người uống rượu tỉnh táo hơn, nhận thức rõ ràng để trở về nhà, chứ không thể loại bỏ được nồng độ cồn trong hơi thở.



Được biết, lẹo kẹo giải rượu của Hàn Quốc này được rao bán phổ biến trên mạng xã hội và nhiều cửa hàng với giá 50 - 55 nghìn đồng/túi 3 viên, một hộp gồm 10 gói có giá 450 - 500 nghìn đồng.



Thuốc giải rượu có thật sự hiệu quả

PGS.TS.BS Bùi Quang Huy, Trưởng khoa Tâm thần (Bệnh viện 103, Hà Nội) cảnh báo người dân không nên trông đợi vào tác dụng của các loại thuốc hay loại kẹo giải rượu như được quảng cáo.



Các loại thuốc giải rượu hiện nay được kết hợp 2 trong 1 theo hai cơ chế. Thứ nhất, thuốc có tác dụng đóng môn vị dạ dày (một cơ vòng nối liền dạ dày với đoạn đầu của ruột non) trước khi uống rượu. Khi đó, rượu uống vào sẽ nằm trong dạ dày, không đi xuống ruột non và khiến người uống có cảm giác không say. Sau đó một thời gian nhất định, môn vị dạ dày cần mở ra, rượu sẽ ồ ạt chảy xuống dưới khiến mức độ ảnh hưởng lớn hơn, khiến rượu ngấm dần gây mệt mỏi vào sáng hôm sau.



Thứ hai, thuốc giải rượu góp phần làm chuyển hóa rượu nhưng thực tế chỉ là quảng cáo. Chuyên gia cho rằng không có loại thuốc này giúp chuyển hóa rượu. Các thuốc giải rượu được bán trên thị trường chỉ gồm các thành phần chính là vitamin nhóm B, vitamin PP, B1, B2, B6. Các vitamin có thể giúp chuyển hóa rượu nhưng cần nhiều thời gian hơn chứ không có tác dụng tức thì.



