Kết cục bi đát của gã trai trẻ si mê người phụ nữ đã có gia đình

Không hiểu vì can cớ gì mà một thanh niên trai tráng, khỏe mạnh như Trịnh Thanh Bình (SN 1998, ngụ tại huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau ) lại vướng vào lưới tình với chị Trần Kim Thu (SN 1999, đã có chồng). Bình si mê người đàn bà này đến mức lập cả kế hoạch “cướp vợ” rất kỳ công. Thế nhưng, khi cướp vợ bất thành, hắn điên cuồng sát hại Thu. Hắn hết thúc thanh xuân của mình trong ngục tù tăm tối.

Kế hoạch cướp vợ kỳ công

Giống như bao bạn bè cùng trang lứa, Trịnh Thanh Bình sinh ra và lớn lên trong gia đình “thường thường bậc trung” nhưng bố mẹ cho ăn học đầy đủ, tạo điều kiện tốt nhất để phát triển. Khi vừa chạm ngõ tuổi trưởng thành, Bình tự tin đi quen biết bạn bè xã hội , tán gái, yêu đương. Qua một vài người quen, Bình và chị Trần Kim Thu nói chuyện với nhau rồi nảy sinh tình cảm. Điều đáng nói, lúc này chị Thu đã là gái đã có chồng, hoa đã có chủ.

Dẫu vậy, Bình vẫn len lói hy vọng về tương lai tươi đẹp vì chị Thu và chồng là anh Nguyễn Thanh Hùng (ngụ tại huyện Năm Căn) chưa đăng ký kết hôn, mới chỉ dọn về sống chung như vợ chồng. Sâu trong thâm tâm, Bình cảm nhận được người phụ nữ này cũng có cảm tình với mình.

Sau một thời gian đưa đẩy, Bình chính thức cưa đổ chị Thu. Bình còn nghĩ, sẽ có lúc mình “đập chậu nhổ hoa”. Kể từ khi chị Thu gật đầu nhận lời yêu, Bình không ngại công khai chuyện tình cảm. Bình còn táo tợn đến mức liên tục chụp hình tình cảm và gửi qua mạng xã hội cho anh Hùng (chồng Thu). Trong một lần thủ thỉ tâm sự với người tình, Bình kêu chị Thu bỏ quách chồng “hờ”, thu xếp quần áo rồi chuyển sang sống cùng hắn.

Song, trước định kiến xã hội và sự dòm ngó của xóm làng, chị Thu gạt phắt ý nghĩ ngông cuồng của Bình đi. Cũng từ đấy, Bình trăn trở, liệu chị Thu có yêu mình thật không hay vẫn còn chút tình cảm tơ vương với người chồng chưa được Pháp luật công nhận kia.

Với khai khao chiếm đoạt chị Thu để cho riêng mình, Bình nghĩ đến chuyện phải gặp người tình để khuyên bảo chị. Nghĩ là làm, ngày 28/1/2019, Bình đến nhà ông ngoại ở huyện Đầm Dơi (Cà Mau) chơi. Tại đây, Bình hẹn gặp chị Thu nhằm thuyết phục chị bỏ chồng thêm lần nữa. Cũng đúng lúc này, Bình nảy sinh ý định tiêu cực. Bình kêu chị Thu đến chỗ hẹn gặp mình để nói chuyện của chị với chồng “hờ” cho rõ ràng.

Tại thời điểm đó, Bình còn tự vạch trong đầu một kế hoạch “hoàn haor” trong trường hợp chị Thu tiếp tục gạt phắt ý kiến của mình. Bình nghĩ rằng, nếu chị Thu không đồng ý bỏ chồng thì sẽ ra tay sát hại tình nhân rồi tự tử để hai người được đoàn tụ nơi suối vàng.

Lúc đó, Bình chẳng quan tâm đến hậu quả. Vừa nghĩ, Bình vừa di chuyển ra bếp lấy con dao nhọn, bỏ vào ba lô và điều khiển ô tô đến nhà tình nhân. Trên đường đi Bình có cơ hội để suy nghĩ lại, thay đổi quyết định khi xe bỗng nhiên… hết xăng. Thế nhưng, gã tuyệt đối không chịu từ bỏ ý định tàn độc của mình. Bình gửi chiếc xe máy của mình ở nhà một người dân ven đường rồi lấy một chiếc xe đạp cũ dựng ở trước cửa nhà họ làm phương tiện di chuyển.

Đến cổng nhà chị Thu, Bình vứt xe đạp vào bên dề, rút dao đi bộ vào trong nhà. Nghe thấy tiếng chó sủa inh ỏi, chị Thu thức giấc, mở cửa nhà ra thì gặp Bình. Thấy đêm hôm bạn trai “không mời mà tới”, Thu không không nói gì chỉ ra ám hiệu cho Bình đi ra ngoài không sợ chồng phát hiện. Bình không thèm quan tâm mà chạy lại giãy bày tình cảm thương nhớ, nỗi lòng muốn đưa Thu “đi trốn”. Nhưng hắn cũng không quên buông lời dọa nạt, nếu chị Thu không đồng ý thì cả hai sẽ chết cùng nhau.

Nghe lời dọa nạt của Bình, chị Thu chỉ biết lắc đầu và xua tay ra hiệu cho Bình ra khỏi nhà để tránh anh Hùng phát hiện sự việc. Đồng thời, chị Thu đi lùi dần về phía sau. Thấy “đại sự” bất thành, Bình rút dao xông vào tấn công chị Thu như một con ác thú. Chị Thu chẳng kịp phản ứng, chỉ kịp thét lên một tiếng rồi đổ ngục xuống nền đất lạnh lẽo. Anh Hùng nằm trong nhà nghe tiếng vợ thét liền chạy ra thì thấy Bình đang tiếp tục tấn công vợ cho đến khi lưỡi dao gãy làm đôi.

Tự sát bất thành và bản án nghiệt ngã

Gây án xong, Bình bỏ chạy khỏi hiện trường . Trên đường tẩu thoát, hắn chạy đến trụ đá cắm ranh đất đập đầu để tự sát nhưng không thành. Tiếp đó, hắn dùng dây thắt lưng làm dây treo để tự tử nhưng cũng không thể chết nổi. Thấm mệt, Bình nằm nghỉ một lúc bên vệ đường và bỏ luôn ý định tự tử. Nghĩ mình không thể thoát tội, Bình lầm lũi đi đến Công an huyện Năm Căn đầu thú. Về phần chị Thu, mặc dù đã được anh Hùng và hàng xóm đưa đi cấp cứu ngay sau đó nhưng vì thương tích quá nặng nên không thể qua khỏi.

Cùng thời điểm phát hiện chị đã tử vong, một số người dân trình báo Công an huyện Năm Căn. Nhận được tin báo, Công an huyện có mặt phong tỏa hiện trường, đồng thời trình báo vụ việc lên Công an tỉnh Cà Mau để phối hợp điều tra, làm rõ. Cùng thời điểm, cơ quan điều tra cũng áp giải Bình đến hiện trường để mô tả lại hành vi gây án. Sau 4 tháng điều tra vụ án, Công an tỉnh Cà Mau chuyển hồ sơ sang Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp để tiến hành truy tố theo đúng quy định của pháp luật.

Cách đây không lâu, Tòa án nhân dân tỉnh Cà Mau đưa Trịnh Thanh Bình ra xét xử về tội Giết người. Đứng trên bụng xét hỏi, Bình không dám ngẩng mặt nhìn ai, hắn cúi đầu khai lại các tình tiết, tái hiện bi kịch cuộc tình tay ba éo le của mình. Tại phiên tòa, Bình cũng thức nhận cáo trạng truy tố là đúng, không hề oan uổng. Với vai trò chủ tọa, vị thẩm phán nhận định: “Chỉ vì muốn cướp vợ người khác nhưng bị từ chối mà bị cáo đã tước đi mạng sống của bị hại, hành vi phạm tội của bị cáo thể hiện động cơ đê hèn. Trước, trong và sau khi thực hiện hành vi phạm tội, bị cáo có đầy đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự”.

Sau thời gian nghị án, HĐXX nhận định, hành vi của bị cáo Trịnh Thanh Bình thể hiện bản tính ích kỷ, coi thường tính mạng con người. Bị cáo giết người vì động cơ đên hèn, gây tâm lý hoang mang, lo sợ cho quần chúng nhân dân. Mặt khác còn làm ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự tại địa phương. Vì thế, cần phải áp dụng một hình phạt nghiêm khắc, cách ly bị cáo ra khỏi đời sống xã hội một thời gian dài để đảm bảo tính răn đe, giáo dục cải tạo bị cáo và phòng ngừa chung cho toàn xã hội. Từ đó, HĐXX tuyên phạt bị cáo 16 năm tù về tội Giết người.

Nhận được bản án từ HĐXX, Trịnh Thanh Bình cúi mặt khóc nức nở. Có lẽ lúc đó Bình thực sự đã nhận ra hành động của mình là sai trái. Bình không thể quay ngược thời gian để sửa chữa lỗi lầm, nhưng hắn biết, tội của mình đáng nhận bản án trên.

Chỉ vì nông nổi, liều lĩnh, Bình đã huỷu hoại tương lai của bản thân, gieo rắc nỗi đau khổi cho mọi người. Những lời ăn năn cảu bị báo trước tòa cho thấy nhận thức, thái độ về tình yêu, hôn nhân gia đình của một bộ phận thanh niên hiện nay rất cực đoan và đáng lo ngại. Hãy biết tu dưỡng, mở rộng tầm mắt nhìn về tương lai, đừng vì những nhỏ nhặt, suy nghĩ tủn mủn mà đánh mất cả tương lai tươi sáng phía trước. Để cuối cùng, khi nhận ra thì đã quá muộn.

