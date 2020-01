Kết cục bi thảm của gã đàn ông bị 5 người con đề nghị tử hình

Hôm diễn ra phiên xét xử, chị T.D. (21 tuổi, con gái ruột bị cáo Thuận) xin vắng mặt. Chị D. viết giấy ủy quyền với dòng chữ vô cùng đau đớn: “Tinh thần bị suy sụp sau cái chết của mẹ. Khi gặp ông Trương Văn Thuận, nỗi uất hận, nỗi đau trong lòng lại hiện về. Kể từ ngày mẹ mất, tôi xem ông Thuận như đã xử tử rồi và không muốn nhìn thấy hay nghe bất kỳ điều gì về ông nữa. Tôi vẫn còn đang rất sợ hãi. Tôi đề nghị tòa tuyên án tử hình đối với ông Trương Văn Thuận!”.

Ngồi bên dưới hàng ghế dành cho người dự tòa, rồi đứng bên ngoài hàng rào phiên xét xử, ai ai cũng rì rầm xì xào về câu chuyện bi kịch mà vợ con Trương Văn Thuận từng phải chịu đựng khi ở chung với hắn. Họ nói rằng, trong căn nhà tồi tàn của vợ chồng Thuận đã xảy ra những chuyện vô cùng kinh khủng. Có lần Thuận đập gãy mũi vỡ, lần khác lại cắt vành tai bà N. (vợ Thuận) và thường xuyên đổ cơm xuống đất trộn với tro với cát bắt vợ hốt lên ăn bằng sạch thì thôi. Rồi lần khác, hắn nhốt vợ trong chuồng heo, tạt nước liên tục vào mặt với mục đích để bà N. chết ngạt. Thậm chí, thấy bà vẫn khỏe re hắn còn dùng dây điện châm vào người, bóp cổ, bắt cởi hết quần áo ngồi co quắp giữa trời lạnh giá...

Sự việc được hàng xóm phát hiện và trình báo cơ quan Công an. Lực lượng chức năng có mặt phong tỏa hiện trường, tịch thu được danh sách Thuận đã lập có ghi sẽ sát hại thêm một vài người nữa, trong đó có hàng xóm, một người em vợ và cả 5 đứa con. Cơ quan điều tra phải mất 3 ngày truy tìm mới bắt được Thuận. Sau khi hoàn tất điều tra, cáo trạng vụ án, Tòa án nhân dân (TAND) huyện Mộ Đức quyết định đưa vụ án ra xét xử lưu động tại xã Đức Hòa. Ngày xét xử, bị cáo Thuận trông có vẻ béo hơn thời điểm bị bắt và hắn vẫn nghênh ngang như lúc gây án. Đứng trước bục xét hỏi với vài trăm đôi mắt đang theo dõi, Thuận vẫn quanh co chối tội, kể cả khi năm đứa con đứa lên cáo buộc bố đẻ là kẻ giết người man rợ.

Khi Hội đồng xét xử (HĐXX) nhận định “những bằng chứng cho thấy hành vi của bị cáo có hệ thống, vô nhân tính”. Nhưng Thuận vẫn chối bay chối biến “bị cáo cũng có đánh nhưng không nặng như vậy”. Chủ tọa tiếp tục hỏi: “Như vậy là cơ quan điều tra, con cái, hàng xóm, trưởng thôn và chủ tịch xã đều nói oan cho bị cáo ?”. Thuận im lặng một lúc rồi ấp úng nói: “Bị cáo thừa nhận có đánh nhưng ở mức độ nhẹ chứ không phải như cáo buộc. Vợ bị cáo đã chết, bị cáo có tội, bị cáo không quanh co, bị cáo chịu tội”.

Sau phần tranh luận, đại diện VKS đứng lên đọc bản luận tội của bị cáo Thuận. Phía VKS đề nghị mức án chung thân về tội giết người của bị cáo. Tuy nhiên, đại diện VKS vừa đọc dứt câu tất cả người dân đến dự phiên xử đồng loạt đứng lên phản ứng rất mạnh mẽ, tưởng chừng như họ sẽ xông đến “xé nát” Trương Văn Thuận ra thành hàng nghìn mảnh để hả giận. Khi VKS công bố xong bản luận tội, phía gia đình người bị hại có đề nghị tăng nặng hình phạt của bị cáo Thuận. Theo luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của gia đình bị hại, cả 5 người con đều đề nghị HĐXX tuyên tử hình bị cáo. Nghe mấy đứa con đứa con là máu mủ ruột rà của mình yêu cầu tử hình bố mà Thuận chẳng mảy may suy nghĩ, hắn vẫn lạnh lùng, điềm nhiên và cũng không hề quay lại nhìn các con.

Xét thấy đề nghị của 5 người con có cơ sở pháp lý, phù hợp với tội trạng của Trương Văn Thuận nên HĐXX quyết định tuyên án tử hình. Ngay cả khi nghe án xong Thuận cũng chẳng khóc, dường như hắn rất bình thản để đón nhận cái kết này, có giống như kế hoạch mà hắn đã dự liệu trước. Về phần gia đình bị hại, cả 4 đứa con có mặt tại tòa nghe xong phán quyết của tòa ai nấy đều khóc. Họ khóc vì đã trả được “hận” cho mẹ; họ khác vì có một gia đình bất hạnh với người bố vũ phu... Còn cả xã Đức Hòa khi nghe tòa tuyên bố rõng rạc “bán án tử hình đối với Trương Văn Thuận” thì ai nấy đều hả hê. Người ta cho rằng, đây là bản án xứng đáng dành cho kẻ sát nhân, từ nay, hàng xóm sẽ được sống những ngày yên ổn và người đã khuất có lẽ cũng sẽ được an ủi phần nào.

Lý giải về nguyên nhân đề lý do đề nghị tuyên án tử hình bố để, chị Trương H.T. ngậm ngùi: “Chúng tôi vẫn mong, ông có chút tính người trỗi dậy, như vậy cũng đủ để an ủi chúng tôi phần nào. Nhưng trước tòa, trước Pháp luật mà ông không hề hối hận. Cha thì tôi vẫn nhận nhưng không thể tha thứ được, cả xã hội này cũng không chấp nhận. Chúng tôi chẳng sung sướng gì khi đề nghị tử hình bố bởi rồi mấy chị em lại mang tiếng gián tiếp giết bố. Nhưng tôi mong ở những phút cuối đời, ông nhận ra sai lầm dù đã quá muộn màng”.

Bị cáo Trương Văn Thuận tỏ ra rất bình tĩnh khi HĐXX xét xử tuyên án tử hình

Đồng quan điểm với chị gái, anh Trương Văn T. vô cùng giận người bố này. Anh cho biết, bố thì vẫn nhận nhưng tha thứ thì không. “Suốt quãng thời gian làm vợ của mẹ đã hằn sâu những nỗi đau cả về tâm hồn và thể xác... Ông không những đánh đập mà mà còn đánh cả chúng tôi. Có lần thấy mẹ bị đánh, tôi đã đứng ra nói, ông đánh chết tôi đi xem đổi như đổi mạng cho mẹ. Những tưởng ông ấy sẽ dừng tay nhưng không, ông ấy lao vào đánh đập tôi, nếu chị gái không lôi tôi ra chắc tôi sẽ bị đánh chết thật”.

Nhiều người cũng nói rằng, cả 5 đứa con đề nghị tử hình cho bố là chuyện vô đạo đức nhưng với những người từng chứng kiến Thuận bạo hành vợ con thì cho đó là quyết định đúng đắn. Bà Nguyễn Thị Thư (73 tuổi, hàng xóm sát sườn nhà Thuận) nói: “Làng Phước Xã từ khi nó (Thuận) bị bắt giam mới trở nên yên bình, bà con ở đây mới làm ăn được. Chứ nó mà ở nhà nó quậy kinh lắm, trong người lúc nào cũng thủ sẵn con dao, gây gổ với ai là đem dao ra dọa giết. Cái N. (vợ Thuận) sống với nó khổ lắm, suốt ngày bị đánh đập. Chỉ khi nào Thuận đi vắng thì nhà cửa mới được yên ổn. Chứ nó cứ ở nhà là đánh vợ, dọa giết vợ, dân làng can ngăn còn bị Thuận chửi bới, đánh đập nên không ai dám can ngăn. Thậm chí nó còn ghi cả danh sách những người can nó đánh vợ hoặc những người từng xích mích với nó, trong đó có cả họ hàng và hàng xóm”.