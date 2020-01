Kết quả trận đấu Buriram United 2-1 CLB TPHCM: Trận thua đầy tiếc nuối

Trận đấu giữa Buriram United vs CLB TPHCM tại vòng sơ loại thứ hai AFC Champions League đã kết thúc với tỷ số 2-1 dành cho đội chủ nhà. Đại diện Thái Lan thể hiện sự vượt trội về đẳng cấp.

Cập nhật kết quả trận đấu Buriram United vs CLB TPHCM thuộc vòng sơ loại thứ hai AFC Champions League.

Trận đấu thuộc vòng sơ loại thứ hai AFC Champions League diễn ra trên sân Chang Arena giữa hai đội đương kim Á quân của V.League và Thai League. Trước trận đấu, rõ ràng Buriram United được đánh giá cao hơn bởi sở hữu kinh nghiệm thi đấu tại đấu trường châu lục cũng như đội hình chất lượng.

Hiệp 1 trôi qua với nhiều tình huống bỏ lỡ của cả hai đội. Trong đó, đáng tiếc nhất bên phía CLB TPHCM là tình huống sút phạt đưa bóng dội xà ngang của tiền vệ Ngô Hoàng Thịnh.



Khi hiệp 2 bắt đầu được hơn 10 phút, đội chủ nhà tổ chức một pha tấn công bên cánh phải, tiền đạo Ricardo Bueno băng vào đón đường căng ngang của đồng đội và dứt điểm một chạm đánh bại thủ môn Thanh Thắng, mở tỷ số trận đấu ở phút thứ 52.



Chỉ 20 phút sau, xuất phát từ quả phạt góc dành cho đội chủ nhà, hậu vệ của TPHCM phá bóng không tốt tạo cơ hội để tiền đạo Bueno quăng chân bắt vô-lê cận thành nâng tỷ số lên 2-0 cho Buriram.

Danh sách đội hình xuất phát củ CLB TPHCM



Bất ngờ tới phút 77, TPHCM được hưởng một quả phạt góc, Trần Phi Sơn tạt bóng thuận lợi để Diakite bật cao đánh đầu tung lưới Buriram, rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 cho đại diện của Việt Nam.



Cái tên được trông đợi nhất bên phía CLB TPHCM là Công Phượng thi đấu mờ nhạt với những pha xử lý thiếu sức sống. Anh thậm chí còn suýt phải nhận một thẻ vàng oan do sự nhầm lẫn của trọng tài ở phút 79.



Trận đấu kết thúc với chiến thắng chung cuộc 2-1 giành cho Buriram United. Đối thú tiếp theo của đại diện Thái Lan là Shanghai SIPG trong trận đấu vòng play-off vào ngày 28/1 (tức mùng 4 Tết).

Your browser does not support HTML5 video.

Bàn thắng mở tỷ số của Buriram United

Xem thêm:

Hà Ly (t/h)