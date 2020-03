Kết quả xét nghiệm 21 người tại TP.HCM có tiếp xúc gần với bệnh nhân thứ 45 đều âm tính với COVID-19

Cụ thể 21 người gồm 6 người trong Thông tin từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM , đến tối 13/3, mẫu xét nghiệm của 21 người tiếp xúc gần với bệnh nhân thứ 45 (phường 7, quận Tân Bình) đều có kết quả âm tính.Cụ thể 21 người gồm 6 người trong gia đình bệnh nhân, 6 người trong lớp giáo lý và 9 người ở hai nhà bên cạnh.



Như thông tin trên Báo SKCĐ , vào tối hôm qua 13/3, TP.HCM ghi nhận bệnh nhân dương tính với COVID-19, có liên quan đến bệnh nhân số 34 ở Bình Thuận.





21 trong số 27 người có tiếp xúc với bệnh nhân thứ 45 có kết quả xét nghiệm âm tính

Nam bệnh nhân thứ 45 mắc COVID-19, có tên đầy đủ là T.V.M.H. Trước đó, anh từng đi ăn tối và làm việc với vợ chồng bệnh nhân 34 tại Bình Thuận vào ngày 3/3.



Sang ngày 4/3, T.V.M.H trở lại TP Hồ Chí Minh trên xe cá nhân cùng 3 người khác. Đến ngày 10/3, sau khi biết thông tin bệnh nhân 34 mắc COVID-19, anh T.V.M.H đã tự cách ly tại nhà.



Cho đến ngày 12/3, cảm thấy trong người có biểu hiện ngạt mũi, rát họng nên đến khám và được cách ly tập trung tại quận Tân Bình rồi sau đó về khu điều trị tập trung tại Cho đến ngày 12/3, cảm thấy trong người có biểu hiện ngạt mũi, rát họng nên đến khám và được cách ly tập trung tại quận Tân Bình rồi sau đó về khu điều trị tập trung tại Bệnh viện dã chiến Củ Chi bằng xe chuyên dụng cách ly nghiêm ngặt. Hiện sức khoẻ bệnh nhân ổn định.



Kết quả xét nghiệm lần 1 của bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP, bệnh nhân T.V.M.H dương tính với SARS-CoV-2. Mẫu bệnh phẩm của bệnh nhân này được chuyển cho Viện Pasteur TP vào ngày 13/3 và xét nghiệm cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2.



Bệnh nhân T.V.M.H là người thứ 9 liên quan "bệnh nhân 34", đồng thời là bệnh nhân thứ 5 tại TP Hồ Chí Minh.

Tính từ ngày 13/3 đến ngày 14/3, cả nước đã ghi nhận thêm 4 bệnh nhân nhiễm COVID-19, nâng số ca mắc lên 48 người.

Tin tổng hợp virus corona Việt Nam ngày 14/3