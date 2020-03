Kết quả xét nghiệm 67 ca F1 của 9 bệnh nhân nhiễm COVID-19 ở Bình Thuận

VOV đưa tin, chiều nay ngày 13/3, Trung tâm kiếm soát bệnh tật (CDC) Bình Thuận cho biết, trong số 160 trường hợp tiếp xúc gần với 9 ca mắc COVID-19 (F1), hiện đã có kết quả âm tính của 67 người. Còn gần 100 người đang chờ kết quả xét nghiệm.



Theo CDC Bình Thuận, trong số này, có một số trường hợp được cách ly tại Trung đoàn Bộ binh 812 (ở thị xã Lagi) và BV đa khoa Bình Thuận. Tiếp theo, sau khi xét nghiệm không mắc bệnh, một số trường hợp sẽ được cho về để tiếp tục cách ly tại nhà nhằm giảm tải bớt áp lực cho các khu cách ly tập trung.

Mặc dù hiện tại đã xác định 67 ca âm tính, nhưng Bình Thuận vẫn còn khoảng gần 100 người thuộc diện F1, đang tiếp tục chờ lấy mẫu xét nghiệm.

Nhằm tránh tình trạng lây chéo giữa các ca bệnh, ông Nguyễn Văn Thành – Giám đốc BV đa khoa tỉnh Bình Thuận cho biết, đơn vị vẫn tiếp tục giữ lại một số ca âm tính để theo dõi. Theo ông Thành: “Trong thời gian qua có những ca nằm trong một khu chung. Những trường hợp nào mà họ nằm cách ly an toàn thì chúng tôi sẽ báo cáo cho Đội phản ứng nhanh của ngành Y tế xem xét cho về nhà cách ly. Còn những trường hợp có thể lây chéo do tiếp xúc nhau gần mặc dù có kết quả âm tính nhưng chúng tôi có thể duy trì điều trị tại chỗ hoặc chuyển qua cơ sở khác”.

Trong chiều cùng ngày, Bệnh viện Phổi Bình Thuận đã hoàn thành tiếp nhận 12 bệnh nhân cách ly nghi ngờ mắc COVID-19 từ BV đa khoa tỉnh Bình Thuận.

Những bệnh nhân này thuộc nhóm F1 và F2, trong đó bao gồm cả những người đã có kết quả âm tính với virus SARS-CoV-2, và có những trường hợp chờ kết quả xét nghiệm.

Trong một diễn biến khác, hai tuyến phố đang được phong toả tại khu phố 2, phường Đức Thắng, TP Phan Thiết, trong ngày đầu cách ly, người dân được chính quyền tạm thời hỗ trợ mỗi người 50.000 đồng/ngày.



Cũng vừa mới đây, vào lúc 17h, thông tin của Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh thông báo kết quả xét nghiệm dương tính SARS-CoV-2 của bệnh nhân nam 25 tuổi. Anh trú tại phường 7, quận Tân Bình, TP.HCM, có tiếp xúc gần với bệnh nhân số 34.



Người này đã ăn tối và làm viêc với vợ chồng bệnh nhân 34 tại Bình Thuận ngày 3/3. Ngày 4/3 bệnh nhân trở lại TP.HCM trên xe cá nhân cùng 3 người khác.



Theo như thông tin trên Theo như thông tin trên Zing .vn, trước đó, vào ngày 10/3, sau khi biết thông tin bệnh nhân thứ 34 mắc bệnh COVID-19, người này đã tự cách ly tại nhà. Đến ngày 12/3 vừa qua, bệnh nhân có ngạt mũi, rát họng nên đến khám và được cách ly tập trung tại quận Tân Bình. Tiếp đó, bệnh nhân về khu điều trị tập trung tại Bệnh viện dã chiến Củ Chi bằng xe chuyên dụng.



Đêm cùng ngày, bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM thông báo kết quả xét nghiệm dương tính lần 1 của người này. Vào ngày 13/3, mẫu bệnh phẩm được chuyển cho Viện Pasteur TP.HCM, hiện Sức Khỏe bệnh nhân ổn định.

