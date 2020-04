Kết quả xét nghiệm của 167 người liên quan đến bệnh nhân là nhân viên công ty SamSung

Bắc Ninh có 167 trường hợp có xét nghiệm âm tính

TTXVN đưa tin từ Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Bắc Ninh cho biết, tính từ hôm 16/4, tỉnh đã ghi nhận 167 trường hợp có liên quan đến bệnh nhân 262, có kết quả âm tính với virus SARS-CoV-2.





Trước đó, khi nhận được thông tin về ca bệnh 262 trên địa bàn, các ngành chức năng trong tỉnh đã lập danh sách các trường hợp tiếp xúc với bệnh nhân số 262, trong đó có 188 trường hợp tiếp xúc gần (F1) và 1.109 trường hợp tiếp xúc với người tiếp xúc với bệnh nhân (F2). Trong số 188 trường hợp F1, có 109 người đang cách ly tại Bắc Ninh, có 8 người cách ly tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, 101 người cách ly tại khu cách ly tập trung và 79 người được chuyển rà soát, cách ly tại các tỉnh, thành phố khác.





Có 1.109 trường hợp F2 có 562 người đang cách ly tại Bắc Ninh, 487 trường hợp đang được rà soát, cách ly tại tỉnh, thành phố khác. Đến thời điểm hiện nay, tỉnh Bắc Ninh đã lấy mẫu 264 trường hợp F1 và F2, bao gồm 109 trường hợp F1 và 155 trường hợp F2.

Kết quả, có 167 trường hợp trong tổng số 264 trường hợp lấy mẫu, cho kết quả âm tính với virus SARS-CoV-2. Trong đó có 109 trường hợp F1 và 58 trường hợp F2. Còn 97 mẫu đang chờ kết quả.

Về bệnh nhân 267, vào ngày 13/4, Bộ Y tế xác nhận anh dương tính với COVID-19. Nam bệnh nhân 26 tuổi, quê quán tại xóm Chợ, Hạ Lôi, Mê Linh, Hà Nội, đang làm việc tại Công ty Samsung Display Việt Nam. Có tiếp xúc gần với bệnh nhân là bệnh nhân số 254 (bác của bệnh nhân). Từ ngày 31/3, bệnh nhân xuất hiện ho khan, sốt.

Ngày 11/4, bệnh nhân được lấy mẫu bệnh phẩm và xét nghiệm, ngày 12/4 cho kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2.





2 trường hợp âm tính liên quan đến bệnh nhân số 22

Tại Kiên Giang, BS Cao Thành Nam, Giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Kiên Giang cho biết, đã có kết quả âm tính với dịch COVID-19 , đối với 2 trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân số 22.

Sau khi nhận được thông tin về bệnh nhân số 22 dương tính với virus SARS-CoV-2, từ ngày 15/4, tỉnh đã tiến hành cách ly 2 trường hợp thường trú tại Kiên Giang đi cùng chuyến bay ngày 11/4 với bệnh nhân số 22 từ Đà Nẵng vào TPHCM.

2 trường hợp liên quan đến bệnh nhân 22 cũng cho kết quả âm tính

2 người này, khi đến thành phố Rạch Giá, dự định tới huyện phú Quốc nhưng do tàu không chạy nên thuê khách sạn trên đường Nguyễn Trung Trực, phường An Bình, thành phố rạch Giá để nghỉ.

Liên quan đến 2 trường hợp này, 14 trường hợp là chủ và nhân viên của khách sạn này cũng đã được cách ly tập trung tại Trung tâm y tế phường Vĩnh Lợi .

Được biết, bệnh nhân số 22 là nam, quốc tịch Anh. Bệnh nhân này được điều trị COVID-19 tại Đà Nẵng từ 8/3 đến 27/3.

Ngày 1/3, bệnh nhân đi trên chuyến bay VN0054 của Vietnam Airlines, cùng chuyến bay với bệnh nhân 17 và nhập cảnh vào Việt Nam ngày 2/3, đáp chuyến bay VN163 đến Đà Nẵng vào lúc 10h20 cùng ngày.

Ngày 8/3, bệnh nhân có kết quả dương tính với SARS-CoV-2 và được chuyển đến cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng đến ngày 27/3. Liên tiếp vào 3 ngày 19-23-25/3, bệnh nhân đều cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2 .

Theo quy định của Bộ Y tế, bệnh nhân được xuất viện ngày 27/3 (sau 20 ngày điều trị), sau đó tiếp tục cách ly tập trung 14 ngày tại khách sạn Sam Grand theo quy định.

Ngày 10/4 bệnh nhân vào TPHCM và được lấy mẫu sàng lọc tại sân bay Tân Sơn Nhất. Ngày 11/4, bệnh nhân xuất cảnh về Anh, kết quả sàng lọc lại cho thấy người này dương tính với virus SARS-CoV-2.

Minh Tú (t/h)