Kết quả xét nghiệm của 20 người tiếp xúc gần với bệnh nhân thứ 48 nhiễm COVID-19

Tin tức mới nhất ngày 14/3, chiều nay Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) công bố kết quả xét nghiệm lúc 12h00 cùng ngày đối với 20 người tiếp xúc gần nơi bệnh nhân thứ 48 mắc COVID-19 sinh sống đều âm tính.

Nơi bệnh nhân số 48 sinh sống.

Thời điểm hiện tại, những người tiếp xúc gần với bệnh nhân thứ 48 vẫn được thực hiện cách ly đúng theo quy định 14 ngày kể từ lần cuối cùng tiếp xúc với bệnh nhân.

Theo thông tin từ Viện Pasteur TP. Hồ Chí Minh, ca 48 nhiễm COVID-19 là nam giới, 31 tuổi, trú tại phường 14, quận 10, TP.HCM. Được biết, người này từng ngồi chung xe ô tô với bệnh nhân số 45 và cùng đi tiếp xúc với bệnh nhân số 34 tại Bình Thuận.

