Kết quả xét nghiệm của 25 người tiếp xúc gần với bệnh nhân thứ 17 nhiễm COVID-19 là âm tính

Theo TTXVN, Sở Y tế Hà Nội đã tiến hành điều tra, lập danh sách 33 người tiếp xúc gần với bệnh nhân N.H.N. cùng 90 người khác tiếp xúc với những người tiếp xúc gần. Trong sáng 7/3, 27/33 mẫu xét nghiệm của người tiếp xúc gần với bệnh nhân đã có kết quả.

Lãnh đạo Sở Y tế Hà Nội cho biết hiện Hà Nội đã ghi nhận ca mắc, dự báo trong những ngày tới có thể sẽ tiếp tục ghi nhận thêm các ca mắc mới. Bệnh nhân được biết đã sinh hoạt tại nhà, tiếp xúc với một số người thân khi về nước, những người tiếp xúc gần với bệnh nhân cũng đã đi lại nhiều nơi. Những hành khách đi cùng chuyến bay với bệnh nhân thứ 17 nhiễm COVID-19 cũng có nguy cơ cao mắc bệnh, nhiều khả năng có thể lây truyền cho những người tiếp xúc khác.

Theo nhận định của các chuyên gia Bộ Y tế, đây là ca lây nhiễm hẹp, hiện các trường hợp nghi ngờ nhiễm đã được cách ly y tế, khu vực bệnh nhân sinh sống cũng đã được khoanh vùng kiểm soát, phong tỏa để giám sát chặt chẽ. PGS.TS Trần Đắc Phu nhận định ca bệnh đầu tiên vừa xuất hiện ở Hà Nội đã nằm trong kịch bản, đây là trường hợp bệnh xâm nhập, đi từ nước ngoài về. Ông Phu cho biết:"Tổ chức Y tế thế giới đã khuyến cáo trong trường hợp có ca nhiễm trên máy bay chỉ cách ly y tế đặc biệt đối với người ngồi ở hàng ghế trước và hàng ghế sau".

