Kết quả xét nghiệm lần 1 của 82 nhân viên y tế từng tiếp xúc với bệnh nhân 237

Theo VOV , sáng 4/4, BS Nguyễn Văn Thường, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Đức Giang (Hà Nội) thông tin bước đầu về tình hình Sức Khỏe 15 nhân viên y tế tiếp xúc gần với ca mắc COVID-19 thứ 237 (BN 237). Theo đó, cả 15 người đã có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1.

Cũng theo BS Thường, từ ngày 28/3, 100% nhân viên y tế của bệnh viện khi tiếp xúc với bệnh nhân đều phải đeo khẩu trang y tế và đội mũ che mặt. Hiện, Bệnh viện đã chuyển hoạt động của khoa Cấp cứu sang nơi khác. Khoa Cấp cứu cũ bị phong tỏa đồng thời tiến hành phun khử khuẩn, tẩy trùng theo đúng quy định của Bộ Y tế.

Nhân viên Viện Huyết học- Truyền máu Trung ương bảo hộ khi tiếp xúc với người bệnh



Đến chiều 4/4, Viện trưởng Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương Bạch Quốc Khánh thông tin, 45 nhân viên y tế tiếp xúc gần với BN 237 cũng đã có kết quả âm tính. Cũng theo TS.BS Bạch Quốc Khánh, khi bệnh nhân 237 nhập viện, bệnh viện đã bố trí một lối đi riêng, đồng thời cho bệnh nhân nằm tại 1 phòng riêng. Dù vậy để đảm bảo an toàn, hiện nay Viện đã tạm thời phong tỏa toàn bộ nơi bệnh nhân từng cấp cứu là tầng 8, đồng thời tiến hành khử khuẩn.

Còn tại Bệnh viện Việt Pháp, ngay sau khi Bộ Y tế xác nhận BN 237, bệnh viện đã lập danh sách và cách ly các nhân viên y tế, điều dưỡng và hành chính khoa cấp cứu của Bệnh viện có tiếp xúc với bệnh nhân này.



Đến sáng nay 4/4, 22 nhân viên y tế tiếp xúc gần với bệnh nhân người Thụy Điển này đều đã có kết quả xét nghiệm lần 1 âm tính. Dù vậy, để đảm bảo an toàn, bệnh viện vẫn cho những nhân viên này được cách ly trong vòng 2 tuần, kể từ ngày tiếp xúc với bệnh nhân.



Tại Bệnh viện Việt Pháp đang thực hiện nghiêm ngặt các biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Tất cả bác sĩ, điều dưỡng và nhân viên làm việc ở vị trí tiếp nhận bệnh nhân luôn mang khẩu trang y tế, găng tay, kính bảo hộ khi tiếp xúc, chăm sóc bệnh nhân. Kể cả nhân viên làm việc tại khu vực sàng lọc cũng thực hiện mang đồ bảo hộ cá nhân theo đúng quy chuẩn. Hiện, bệnh viện cũng lập danh sách những người tiếp xúc gián tiếp với nhân viên y tế để theo dõi tình hình sức khỏe.

Liên quan tới việc điều tra dịch tễ BN 237, đến sáng 4/4, cơ quan chức năng đã xác định được tổng cộng 101 trường hợp F1 và gần 200 người tiếp xúc F2. Toàn bộ F1 đã được chuyển đến Bệnh viện để cách ly và lấy mẫu xét nghiệm, F2 đã được cách ly tại nhà và lấy mẫu xét nghiệm.



Cơ quan y tế tiến hành khử khuẩn toàn bộ các khoa của bệnh viện và các nơi bệnh nhân 237 đã từng lưu trú. Tiến hành cách ly một số khoa tại bệnh viện, thông báo đến các địa phương nơi bệnh nhân đã đi qua để tiến hành điều tra dịch tễ quá trình di chuyển bằng đường bộ của bệnh nhân. Cảnh sát sẽ tiếp tục trích xuất camera để xác minh lịch trình di chuyển của BN 237.

