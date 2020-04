Công bố kết quả xét nghiệm nhanh COVID-19 tại 5 chợ đầu mối chính ở Hà Nội

Tin tức mới nhất ngày 19/4, theo VGP, ngay trong ngày hôm nay quận Đống Đa đã tổ chức xét nghiệm nhanh COVID-19 cho tiểu thương và các đối tượng liên quan tại chợ đầu mối Ngã Tư Sở đúng theo chỉ đạo của Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TP Hà Nội.



Theo đó, gần 170 người đã được lập danh sách và gửi giấy mời theo những khung giờ phù hợp, 10 người lấy mẫu một đợt để đảm bảo việc tránh tụ tập đông người, giữ đúng khoảng cách an toàn.

Khi được lấy mẫu xong, các tiểu thương cũng được yêu cầu hạn chế tiếp xúc, kết quả xét nghiệm sau đó sẽ được gửi đến tận tay từng người. Theo ông Nguyễn Đức Tuấn - Giám đốc Trung tâm Y tế quận Đống Đa, công tác tổ chức xét nghiệm nhanh COVID-19 được thực hiện dựa trên việc đảm bảo đầy đủ các quy định về phòng chống dịch bệnh như: Người đến xét nghiệm được đo thân nhiệt, kê khai y tế, ngồi chờ cách nhau 2m an toàn...



Khi trả lời về nguyên nhân chỉ có gần 170 người được lấy mẫu tại chợ Ngã Tư Sở, ông Tuấn khẳng định, gần 20 ngày qua Hà Nội thực hiện theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ về giãn cách



Hết sáng 19/4, 170 mẫu xét nghiệm nhanh COVID-19 ở quận Đống Đa cho các trường hợp liên quan ở chợ Ngã Tư Sở đều âm tính với SARS-CoV-2.

Cũng trong ngày 19/4, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) TP Hà Nội đã phối hợp với huyện Đông Anh tổ chức lấy mẫu xét nghiệm cho các đối tượng lao động tại chợ gia cầm Đông Anh.

Ngày 18/4, lực lượng chức năng của Hà Nội cũng đã lấy mẫu xét nghiệm nhanh SARS-CoV-2 cho các đối tượng lao động ở các chợ lớn gồm: chợ Long Biên, chợ Đền Lừ, chợ Yên Sở, chợ Hà Vỹ.

Liên quan đến vấn đề này, ông Khổng Minh Tuấn - Phó giám đốc CDC Hà Nội cho biết, gần 900 mẫu xét nghiệm nhanh ở 4 chợ này đều âm tính với SARS-CoV-2.

Như vậy, đã có hơn 1.000 mẫu xét nghiệm nhanh COVID-19 tại các chợ đầu mối lớn ở Hà Nội đều âm tính cho tới thời điểm hiện tại.

