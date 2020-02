Kết thúc nghỉ lễ hơn 2 tuần, giá thực phẩm sau Tết vẫn chưa giảm

Theo Dân trí, trong những ngày cuối tuần qua, tại nhiều chợ truyền thống trên địa bàn TP Hà Nội như chợ Hôm (Hai Bà Trưng), chợ Dịch Vọng (Cầu Giấy), giá thực phẩm sau Tết vẫn chưa giảm khiến nhiều người đau đầu. Đặc biệt, các mặt hàng rau, củ quả được chị em nội trợ đánh giá là đang tăng cao đột biến, liên tục "cháy hàng" tại nhiều siêu thị và chợ lớn.

Các mặt hàng thực phẩm liên tục cháy hàng

Cụ thể, giá thịt lợn thăn từ khoảng 180.000 – 200.000đ/kg; chân giò có giá 180.000đ/kg; thịt bò thăn có giá khoảng 300.000 – 350.000đ/kg trong khi ngày thường chỉ khoảng 250.000đ/kg. Thịt gà làm sẵn có giá khoảng 150.000đ/kg, cá chép, cá trắm cỏ có giá khoảng 70-80.000đ/kg...

Giá thịt lợn sau Tết vẫn ở mức cao. Ảnh: Lao động

Tại các chợ như chợ Hôm Đức Viên, Nguyễn Công Trứ, Mùng 8/3, một số loại rau củ như su su, súp lơ tăng giá gần gấp đôi sau Tết, còn các loại rau như rau muống cũng tăng tới 30.000đ/mớ, cải cúc 10.000đ/mớ, cải chíp 45.000-55.000đ/mớ,...

Rau xanh, củ quả tăng giá do khan hiếm

Lý giải cho việc tăng giá rau xanh, các tiểu thương kinh doanh tại chợ truyền thống cho rằng do sau Tết nguồn cung rau chưa nhiều nên hàng hóa khan hiếm, giá cả tăng nhanh. Lại thêm dịp Tết vừa qua lại có trận mưa đá khiến rau củ bị hỏng nhiều, sản lượng thu hoạch thấp, không đủ đáp ứng nhu cầu tiêu thụ của người dân. Đồng thời, do diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm phổi do virus corona gây ra, nhiều người dân ngại ra đường, ra chợ đông người mua đồ hằng ngày nên có thói quen mua hàng tích trữ để ăn nhiều ngày.

Theo Bnews, ngay cả các mặt hàng thực phẩm khô tại siêu thị như mỳ tôm, bánh mỳ, xúc xích,... cũng rất đông người mua. Tuy không đến mức cháy hàng như các loại thực phẩm tươi sống, người dân vẫn đổ xô đi mua tích trữ các sản phẩm.

Trước tình trạng giá thực phẩm sau Tết ở mức cao, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ - Trưởng BCĐ điều hành giá đã yêu cầu kiên quyết thực hiện đồng bộ các giải pháp để đưa mặt bằng giá thịt lợn xuống mức hợp lý. Chính phủ yêu cầu các bộ, ban, ngành xử lý nghiêm việc thao túng giá, đầu cơ trục lợi, thực hiện đồng bộ các giải pháp để đưa mặt bằng giá thịt lợn xuống mức hợp lý và dần xuống mức bình thường như trước khi có dịch trên cơ sở tôn trọng nguyên tắc thị trường và quy định của Pháp luật , đảm bảo cân đối cung cầu hàng hóa, công khai minh bạch...

Hiện tại, các chợ truyền thống đã dần mở cửa bán trở lại, thực phẩm đã đa dạng hơn trước. Các chuỗi cửa hàng rau sạch, hoa quả nhập ngoại, siêu thị,... cũng đang cố gắng nhập đủ các kệ hàng và bình ổn giá trở lại để nhanh chóng đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người dân.

Hàng loạt mặt hàng thực phẩm tăng giá sau Tết





