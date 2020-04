Khách hàng cần cẩn trọng khi xuống tiền tại dự án Tecco Home

Nhưđã thông tin, dự án Tecco Home (còn gọi là Tecco Home An Phú) toạ lạc tại ngã tư An Phú (phường An Phú, TP.Thuận An, tỉnh Bình Dương ). Tecco Home An Phú do Công ty Cổ phần Tổng công ty Tecco Miền Nam (Tecco Miền Nam) làm chủ đầu tư, đơn vị phân phối là Công ty Cổ phần Bất động sản Unihomes. Tecco Home An Phú được xây dựng trên khu đất diện tích 4.497,5m2, có quy mô 22 tầng, cung cấp ra thị trường 420 căn hộ.