Khách thuê phòng đột ngột cắt đứt liên lạc, chủ trọ 'sốc tận óc' khi tới kiểm tra

Mới đây, cư dân mạng dường như đã tìm ra chủ nhân của danh hiệu cô gái ở bẩn nhất Việt Nam khi chứng kiến cảnh tượng một căn phòng trọ bẩn kinh hoàng tại TP.HCM.

Trước đó, mạng xã hội đã nhiều lần xuất hiện những bài viết bóc phốt "gái xinh" ở bẩn nhưng bẩn đến mức này có lẽ thuộc hàng "hiếm" và dù đã chuẩn bị tinh thần, bất cứ ai chứng kiến những cảnh tượng sau đây cũng không khỏi rùng mình.

Những hình ảnh trên được tài khoản Facebook N.T.L. đăng tải lên mạng xã hội. Chị L. cho biết, đây là ảnh chị chụp tại căn phòng của một nữ sinh là khách thuê trọ. Nguyên văn bài viết:

"Chào em. Tụi chị dọn rác của em từ sáng tới giờ. Cô gái vàng trong làng thuê phòng, tiền điện 2 tháng không nhảy. Một ngày đẹp trời, bạn ấy chặn hết điện thoại, Zalo nhà em. Thấy kì kì, em cho đội ngũ nhà em lên phá cửa vào phòng thì trời ơi… Tới giờ em vẫn còn run, không tin là sự việc này lại xảy ra với em. Làm sao mà một người con gái có thể sống chung với rác được như vậy. Làm sao có thể tích cóp được bao nhiêu đây rác?"

Theo những hình ảnh được đăng tải, thật không ngoa khi nói căn phòng không còn là nơi ở mà là bãi rác. Rác thải tầng tầng lớp lớp xếp cao đến đầu gối, không còn phân biệt được đâu là lối đi. Các thể loại rác từ đồ ăn, quần áo, giẻ lau, bát đĩa chất chồng, thậm chí có cả băng vệ sinh chồng chất từ giường ngủ ra chỗ nấu ăn và nhà vệ sinh.



Theo lời chủ phòng trọ, khi phá cửa vào phòng, họ còn phát hiện thấy trong phòng có... một ổ chuột con. Lớp rác cuối cùng thậm chí còn đã rã ra vì để quá lâu.

Anh P.L. - chồng của chị N.T.L., chủ căn phòng trọ cho biết, người thuê căn phòng này là một nữ sinh từ quê lên thành phố sinh sống và học tập. Cô gái đã thuê phòng được 2 năm nay nhưng gần đây lại không đóng tiền nhà và chặn hết số điện thoại, Zalo của chủ trọ nên anh L. đến tận nơi kiểm tra.

"Nhà tôi thường liên hệ với khách trọ qua Zalo, cuối tháng thì thu tiền nhà bằng cách chuyển khoản. Vì muốn để cho khách trọ có không gian riêng nên chúng tôi ít khi lên kiểm tra lại tình trạng phòng ốc", anh L. nói.

Khi phá cửa vào phòng, anh L. và mọi người bủn rủn chân tay khi thấy căn phòng ngập rác trước mắt. Lượng rác quá lớn khiến vợ chồng anh L. đã phải huy động 3 thanh niên dọn dẹp một ngày trời mới hết.

Sau khi chứng kiến cảnh tượng hãi hùng và những bao tải rác khổng lồ, cư dân mạng vừa ngán ngẩm vừa "thán phục" không hiểu sao cô gái lại có thể khiến cho căn phòng bẩn đến mức như vậy.

Kiều Đỗ (t/h)