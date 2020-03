Khai báo sức khỏe du lịch bằng quét QR code được áp dụng tại 100% cơ sở du lịch trên toàn quốc

Sáng ngày 15/3, Bộ Y tế cũng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Khoa học và Công nghệ chính thức công bố hệ thống khai báo Sức Khỏe du lịch triển khai dành cho các sân bay/cửa khẩu và 100 cơ sở lưu trú, nhà hàng trên toàn quốc. Hệ thóng này nhằm phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do COVID-19 gây ra.

Được biết, hệ thống này xây dựng nhằm hỗ trợ Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 trong việc chủ động nắm được lịch trình của du khách trong và ngoài nước tại Việt Nam. Hệ thống sẽ được tích hợp vào ứng dụng Vietnam Health Declarations để thuận lợi cho cơ sở kinh doanh và du khách.

Khai báo sức khỏe du lịch được áp dụng tại 100% các cơ sở du lịch trên toàn quốc

Sau khi đưa vào sử dụng, hệ thống này được áp dụng tại 100% các cơ sở du lịch trên toàn quốc. Bao gồm các địa điểm nhập cảnh là sân bay, cửa khẩu; các địa điểm ăn uống; các địa điểm lưu trú; khu vui chơi, giải trí, trung tâm hội nghị; hãng vận tải hành khách đang hoạt động trên troàn quốc.

Khi khách hàng đến, người quản lý và điều hành sẽ thực hiện quét QR code của hành khách để nắm bắt thông tin, tình hình sức khỏe của du khách. Thông tin này sẽ được lưu giữ để phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh tại Việt Nam

Việc tích hợp hệ thống này trong ứng dụng Vietnam Health Declaration (hỗ trợ 12 ngôn ngữ) sẽ giúp cho Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 phát hiện nguồn lây bệnh và kiểm soát được hoạt động du lịch trong thời điểm dịch bệnh đang diễn biến phức tạp.



Theo Người lao động, hệ thống này do Tổng Công ty Giải pháp Doanh nghiệp Viettel (Viettel Solutions) triển khai. Hệ thống đi vào hoạt động sẽ giúp kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động cũng như sức khỏe của du khách một cách chính xác, linh hoạt.

Hệ thống này sẽ được tích hợp trong ứng dụng Vietnam Health Declaration

Trong quá trình triển khai các biện pháp phòng chống dịch cũng như điều trị cho người bệnh, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đồng ý chủ trương thu phí điều trị đối với người nước ngoài như đề xuất của Ban chỉ đạo quốc gia về phòng, chống dịch COVID-19.

Như vậy, kể từ ngày 15/3, những người nước ngoài được xét nghiệm dương tính với COVID-19 và được điều trị tại các bệnh viện ở nước ta sẽ phải tự chi trả chi phí điều trị.

Còn đối với công dân Việt Nam, ngân sách nhà nước sẽ chi trả chi phí điều trị đối với người mắc bệnh không tham gia bảo hiểm y tế, Quỹ bảo hiểm y tế chi trả đối với người mắc bệnh tham gia bảo hiểm y tế

