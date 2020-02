Your browser does not support HTML5 video.

Khám phá bí mật trong bát mì bò đắt nhất thế giới trị giá 7,5 triệu 15:57 14/02/2020 Bát mì bò trông rất bình thường, thế nhưng bên trong nó lại chứa hẳn cả một bí quyết độc đáo được nghiên cứu tận 15 năm trời.Mì bò Niu Ba Ba ở Đài Loan có lẽ là cái tên được nhiều khách du lịch nhắc đến.