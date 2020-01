Khám phá khu vườn hồng cổ tích lên hình đẹp lung linh ở Đà Lạt

Không chỉ có các vườn hoa đẹp, vườn hồng ở Đà Lạt (Lâm Đồng) cũng là một địa điểm thu hút du khách trong thời gian gần đây.

Khi vào tham quan vườn hồng, bạn sẽ ngỡ như đang lạc ở xứ sở thần tiên. Giữa những cành cây khẳng khiu là hàng chục, hàng trăm trái hồng chín mọng, treo lủng lẳng. Chúng như những chiếc đèn lồng rực rỡ, thắp sáng khu vườn thần tiên.

Trong cái nắng vàng và tiết trời mát mẻ của Đà Lạt mà được dạo quanh khu vườn, ngắm những quả hồng chín rực trên cây thì thật là thi vị biết bao. Không những vậy, du khách còn có thể tự tay hái những trái hồng tươi ngon mọng nước để thưởng thức ngay tại vườn.

Đặc biệt, vườn hồng khi lên ảnh sẽ tạo nên một khung cảnh vô cùng sống động và lãng mạn. Vì vậy đây là một địa điểm check-in không thể bỏ lỡ.

Ảnh: Tom0943268138.

"Điểm chụp hot nhất ở Đà Lạt là vườn hồng nhà Tom. Khi vào mùa, nhiều bạn đã đổ xô đến đây để chụp ảnh. Vườn hồng rất rộng và nhiều cây. Tuy nhiên, do lượng khách vào hái ngày càng đông nên hồng trên cây dường như vơi rất nhanh. Mình cũng chỉ hái vài ba trái để trải nghiệm và muốn dành lại cho các bạn đến sau cũng có cơ hội tham quan", một du khách Đà Lạt chia sẻ.

Nhiều bạn trẻ đã lưu lại cho riêng mình những tấm hình xinh bên quả hồng chín mọng. Nttrang

Vườn hồng Đà Lạt đã thực sự lưu lại dấu ấn tuổi trẻ đáng nhớ cho nhiều bạn trẻ. Ảnh: Truonghoang.maianh.

Được biết, mùa hồng Đà Lạt bắt đầu từ giữa tháng 9 đến đầu tháng 12. Thời điểm đẹp nhất để tới thăm vườn là cuối tháng 10 - khi quả trong vườn mới đồng loạt chuyển màu. Chỉ cần với tay, bạn cũng có thể chạm tới những trái hồng đỏ cam lấp ló sau tán lá xanh vô cùng xinh đẹp.

Ngoài ra, nếu muốn sở hữu bộ ảnh độc đáo hơn, bạn có thể chờ tới cuối tháng 11 hoặc đầu tháng 12 để đi thăm vườn hồng. Lúc này cây hồng đã trụi hết lá và chỉ còn những quả chín đỏ xinh xắn ở trên cành.

Ảnh: Phuongthao.tranv.

Khi vào vườn hồng, du khách có thể không mất phí hoặc phải trả khoảng 20.000 đồng/người. Ngoài tham quan và chụp ảnh, du khách có thể mua hồng tại vườn và các sản phẩm như hồng sấy khô hoặc mứt hồng để đem về làm quà.

Ảnh: Tom0943268138.

Ảnh: Huyentrinh_le.

Kiều Đỗ (t/h)