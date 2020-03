Khẩn: Cách ly ngay lập tức và lấy mẫu xét nghiệm người từng đến Bệnh viện Bạch Mai từ ngày 10/3

Tới 18h ngày 28/3, đã có 12 ca mắc COVID-19 liên quan đến Bệnh viện Bạch Mai. Bệnh viện Bạch Mai được xác định là ổ dịch COVID-19 nguy hiểm nhất cả nước.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu phải cách ly tập trung với người từng đến BV Bạch Mai từ ngày 10/3



Trước diễn biến phức tạp tại ổ dịch này, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội yêu cầu chủ tịch các quận, huyện, thị xã chỉ đạo thành lập các tổ công tác để tiến hành rà soát tất cả các trường hợp liên quan đến Bệnh viện Bạch Mai trong khoảng thời gian từ ngày 10/3 đến nay.



Các đối tượng thuộc diện rà soát gồm: Bệnh nhân nội trú của Bệnh viện Bạch Mai đã ra viện, bệnh nhân ngoại trú đến khám điều trị, người đến thăm, chăm sóc bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai; sinh viên, học sinh thực tập tại bệnh viện; các y bác sĩ và nhân viên Bệnh viện Bạch Mai; bệnh nhân chạy thận nhân tạo tại Bệnh viện Bạch Mai cư trú hoặc tạm trú tại các xóm trọ trên địa bàn; và các đối tượng khác liên quan đến Bệnh viện Bạch Mai.



Chủ tịch Hà Nội yêu cầu lập tức ra quyết định cách ly tập trung với các đối tượng trên, phối hợp lấy mẫu xét nghiệm.

Quân đội phun khử trùng tại BV Bạch Mai



Lãnh đạo thành phố đề nghị Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai chịu trách nhiệm cung cấp đầy đủ thông tin về các trường hợp liên quan đến bệnh viện Bạch Mai trong khoảng thời gian từ ngày 10/3 đến nay. Đồng thời, người nhà bệnh nhân hiện đang ở trong Bệnh viện cũng được yêu cầu chuyển đến khu cách ly tập trung của thành phố.



Chủ tịch TP yêu cầu UBND quận, huyện, thị xã báo cáo kết quả tiến độ rà soát các đối tượng trên và gửi về Thường trực Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 thành phố qua Sở Y tế Hà Nội để tổng hợp trước 16h hàng ngày.

Nguy cơ Bệnh viện Bạch Mai trở thành ổ dịch lây lan ra cộng đồng. Video: VTC