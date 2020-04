Khẩn cấp tìm người đã tới chợ hoa Mê Linh từ ngày 20/3

Trưa 12/4, Ban chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 vừa ra Thông báo khẩn số 13 tìm những người đã đến chợ hoa Mê Linh (thôn Liễu Trì, xã Mê Linh, huyện Mê Linh, Hà Nội) có liên quan đến dịch COVID-19

Theo đó, Bộ Y tế, Bộ Công an, Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị những người thu mua, buôn bán hoa tại chợ hoa Mê Linh từ ngày 20/3 đến nay liên hệ ngay những việc sau.

- Liên hệ ngày với cơ quan y tế nơi gần nhất hoặc nhắn lại số 9998 để được tư vấn hỗ trợ.

- Thực hiện cách ly tại nhà.

- Thực hiện khai báo y tế.

Chợ hoa Mê Linh là thủ phủ hoa lớn nhất miền Bắc với hàng trăm lượt khách đến mua bán nhộn nhịp mỗi ngày. Ảnh: Lao Động

Được biết, đến thời điểm này đã ghi nhận 6 trường hợp mắc COVID-19 được ghi nhận có liên quan tới thôn Hạ Lôi (huyện Mê Linh, Hà Nội). Trường hợp đầu tiên là bệnh nhân số 243 (nam, 46 tuổi). Sau ca này đã có tiếp 5 ca mắc COVID-19 được công bố có liên quan trực tiếp đến bệnh nhân này gồm: bện nhân 250, 253, 254, 257 và 258.

Đáng chú ý qua điều tra dịch tễ của bệnh nhân số 243, cơ quan chức năng xác định, từ ngày 11-30/3, bệnh nhân này từng nhiều lần đến chợ hoa Mê Linh và tiếp xúc với nhiều người.

Ngoài ra, từ ngày 8/3 đến 4/4, bệnh nhân 243 đã tới các địa điểm khác như chợ Quảng Bá, khoa Khám bệnh - Phòng khám Miễn dịch Dị ứng Bệnh viện Bạch Mai , hàng cơm số 31 (đường Giải Phóng, Hà Nội), Khoa Sản (Bệnh viện Đa khoa Phúc Yên) và Bệnh viện Phụ sản Hà Nội.

Thực hiện phong tỏa thôn Hạ Lôi trong 28 ngày từ 8/4

