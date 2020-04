Khẩn trương làm rõ vụ đối tượng chống đối ở Mê Linh tông gãy chân trung úy công an

Trong lúc đang làm nhiệm vụ tại huyện Mê Linh, một trung úy công an đã bị đối tượng chống đối tông xe vào người và phải nhập viện cấp cứu.

Sáng 21/4, Trung tướng Đoàn Duy Khương - Giám đốc Công an TP Hà Nội đã chỉ đạo Công an huyện Mê Linh sớm làm rõ, xử lý nghiêm đối tượng vi phạm có hành vi chống đối, tông xe vào lực lượng chức năng trên địa bàn huyện Mê Linh

Trung tướng Đoàn Duy Khương (bên phải) thăm trung úy bị người chống đối tông gãy chân. Ảnh: VOV

Trước đó, khoảng 20h45 tối 20/4, trung úy Trần Tuấn Anh (Đại đội 1, Tiểu đoàn 5, Trung đoàn Cảnh sát cơ động , Công an thành phố Hà Nội) cùng với tổ công tác đang làm nhiệm vụ tuần tra tại đoạn đường 312 (đại phận thôn Nam Cường, xã Tam Đồng, huyện Mê Linh) thì phát hiện nhóm đối tượng điều khiển xe máy theo hướng từ UBND xã Thạch Đà về xã Tam Đồng.

Nhóm này có nhiều dấu hiệu nghi vấn như chạy xe với tốc độ cao, không đội mũ bảo hiểm, không đeo khẩu trang, rú ga ầm ĩ... nên tổ công tác đã yêu cầu các đối tượng dừng lại để kiểm tra. Lúc này, một nam thanh niên trong nhóm có biểu hiện chống đối, không chấp hành hiệu lệnh. Khi cố vượt lên tăng ga bỏ chạy, nam thành niên đã tông xe vào trung uý Trần Tuấn Anh khiến trung úy bị thương ở vùng mặt và chân.

Ngay sau đó trung úy đã được đưa vào sơ cứu tại Bệnh viện đa khoa Mê Linh sơ cứu, rồi chuyển lên Bệnh viện Việt Đức điều trị. Theo nguồn tin của VOV Bệnh viện Việt Đức chẩn đoán trung úy công an bị tổn thương gò má bên phải, gãy 2 xương cẳng chân trái.

Sáng 21/4, Giám đốc Công an TP Hà Nội Trung tướng Đoàn Duy Khương đã đến Bệnh viện Việt Đức thăm hỏi, động viên Sức Khỏe trung úy Trần Tuấn Anh và chỉ đạo làm rõ, xử lý nghiêm đối tượng có hành vi chống người thi hành công vụ.

Được biết, nam thanh niên điều khiển xe máy tông trung úy Trần Tuấn Anh là Nguyễn Văn Thành (sinh năm 2001, trú tại phường Phúc Thắng, thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. Hiện lực lượng chức năng đã bàn giao đối tượng cho Công an xã Tam Đồng, huyện Mê Linh lập hồ sơ xử lý theo quy định.

Theo Luật sư Nguyễn Hồng Bách tội "Chống người thi hành công vụ" là hành vi xâm phạm đến hoạt động bình thường, đúng đắn của các cơ quan quản lý Nhà nước, của cán bộ, công chức và những người được giao nhiệm vụ, công vụ, theo quy định tại Điều 330 Bộ luật hình sự năm 2015. Tùy thuộc vào tính chất và mức độ của hành vi mà người phạm tội "Chống người thi hành công vụ" có thể bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm theo quy định tại Khoản 1, hoặc bị phạt tù từ 2-7 năm nếu thuộc một trong các trường hợp như: phạm tội có tổ chức, phạm tội 02 lần trở lên; xúi giục, lôi kéo, kích động người khác phạm tội, gây thiệt hại về tài sản 50.000.000 đồng trở lên, tái phạm nguy hiểm...





