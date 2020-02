Khánh Hòa cách ly 5 du học sinh trở về từ Hàn Quốc, 1 du học sinh tại Thái Bình âm tính với COVID-19

Theo thông tin trên báo Tiền Phong, chiều ngày 25/2 Trung tâm Kiểm dịch Y tế Quốc tế Khánh Hòa cho biết đang cách ly 5 du học sinh bay về từ TP. Daegu, Hàn Quốc ngay từ khi các em vừa xuống sân bay quốc tế Cam Ranh.



Theo đó, vào trưa cùng ngày, sân bay quốc tế Cam Ranh đón một chuyến bay đến từ TP. Busan (Hàn Quốc). Tại đây, qua rà soát khai báo y tế, có 5 du học sinh người Việt Nam đi trên chuyến bay đang học tập tại TP Deagu, nơi phát hiện tâm dịch COVID-19 ở Hàn Quốc.





Khánh Hòa cách ly 5 du học sinh từ sân bay Cam Ranh

Được biết, 5 du học sinh có độ tuổi từ 19-23, có quê quán ở các tỉnh và thành phố khác nhau. Sau khi đường bay từ Deagu đến Cam Ranh ngừng hoạt động từ ngày 22/2, các du học sinh này đã đi xe bus từ Deagu đến TP. Busan để mua máy bay và bay về TP. Cam Ranh.



Theo kết quả kiểm tra thân nhiệt cho thấy, sức khỏe cùa 5 du học sinh này đều ổn định. Tuy nhiên, do trở về từ vùng dịch nên Trung tâm Kiểm dịch Y tế Quốc tế Khánh Hoà đã yêu cầu các du học sinh thực hiện việc cách ly để giám sát, theo dõi theo quy định. Còn lại, 26 hành khách tiếp xúc gần với 5 du học sinh cũng được yêu cầu tự theo dõi Theo kết quả kiểm tra thân nhiệt cho thấy, sức khỏe cùa 5 du học sinh này đều ổn định. Tuy nhiên, do trở về từ vùng dịch nên Trung tâm Kiểm dịch Y tế Quốc tế Khánh Hoà đã yêu cầu các du học sinh thực hiện việc cách ly để giám sát, theo dõi theo quy định. Còn lại, 26 hành khách tiếp xúc gần với 5 du học sinh cũng được yêu cầu tự theo dõi Sức Khỏe

Trao đổi với PV, bác sĩ Nguyễn Hoa Hội - Giám đốc Trung tâm Kiểm dịch Y tế Quốc tế tỉnh Khánh Hòa, cho biết: “Tới Cam Ranh thì phát hiện mấy cháu đi từ TP Deagu về thôi, chứ không có sốt, ho và khó thở gì cả. Các cháu vẫn khỏe, hiểu được quy tắc phải cách ly và đồng ý cách ly rồi. Những người tiếp xúc với các cháu trên máy bay, được khuyến cáo phải chăm sóc sức khỏe tại nhà. Nếu có sốt, ho, khó thở thì liên hệ với y tế địa phương".





Du học sinh tại Thái Bình có kết quả xét nghiệm âm tính

Trong một diễn biến khác, tại Thái Bình, một du học sinh trở về từ tỉnh Bắc Gyeongsan, Hàn Quốc- một trong những vùng tâm dịch được xét nghiệm và cho kết quả âm tính với COVID-19. Thông tin được xác nhận bởi Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Thái Bình.



Theo lịch sử dịch tễ, ngày 22/2, nam học sinh này bay từ Hàn Quốc đến sân bay Đà Nẵng và tiếp tục bay về sân bay Nội Bài lúc 18h cùng ngày. Ngay sau đó,m cậu bắt taxi về Thái Bình vào lúc 22h đêm.



Được biết, nam sinh viên này rất có ý thức khi không trở về nhà mà tự liên hệ để tiến hành cách ly tại Được biết, nam sinh viên này rất có ý thức khi không trở về nhà mà tự liên hệ để tiến hành cách ly tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Thái Bình.



Tại đây, cậu được xét nghiệm loại trừ cúm A/B và sốt xuất huyết cùng với đó lấy mẫu bệnh phẩm chuyển Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương để xét nghiệm. Đến sáng hôm nay, 25/2 kết quả trả về cho thấy nam sinh viên âm tính với COVID-19. Ngoài sinh viên này, người lái taxi chở sinh viên cũng đã được quản lý, cách ly để theo dõi sức khỏe.

Your browser does not support HTML5 video.

Yêu cầu cách ly khách đến và trở về từ vùng dịch Hàn Quốc - VTV 24