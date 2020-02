Khẩu trang muối có thể tiêu diệt virus corona chỉ trong 5 phút?

Trước tình hình dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona (nCoV) diễn biến ngày càng nghiêm trọng, khẩu trang trở thành mặt hàng đắt giá nhất lúc này.

Đặc biệt tại tâm dịch ở Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc người ta lo ngại khẩu trang y tế thông thường không thể bảo vệ con người trước sự xâm nhập của virus. Bản chất khẩu trang chỉ là phương tiện bảo hộ, có tác dụng ngăn ngừa phát tán mầm bệnh hiệu quả hơn là phòng các yếu tố gây bệnh từ môi trường bên ngoài xâm nhập vào.

Đó là chưa kể hầu hết người dân đều sử dụng khẩu trang chưa đúng cách. Người đeo liên tục chạm vào khẩu trang để điều chỉnh, di chuyển chúng để gãi mặt và thường xuyên tháo chúng ra và đeo lại cũng có thể khiến vi trùng trên bề mặt khẩu trang xâm nhập vào mắt, mũi, hệ hô hấp...



Để giải quyết những vấn đề bất cập này, ông Choi Hyo-jick - một kỹ sư y sinh và là giáo sư tại Đại học Alberta ở Canada cho biết, nhóm nghiên cứu của ông đã tìm ra một giải pháp khả thi đó là sáng chế ra loại khẩu trang có tác dụng tiêu diệt virus gây bệnh bằng việc sử dụng muối tinh.



Theo ông Choi, cấu trúc phân tử của muối là tinh thể có các góc sắc và cứng có thể đâm vào virus, khiến chúng không thể tồn tại. Thực tế, nhóm nghiên cứu của ông đã thực hiện thử nghiệm khẩu trang phủ muối trong phòng thí nghiệm vài năm qua. Đội ngũ này đã tiến hành thử nghiệm và cho kết quả tiêu diệt được 3 chủng của virus cúm. Kết quả nghiên cứu ban đầu được đăng tải trên tập san khoa học Science Reports vào năm 2017.



Điều người ta quan tâm là làm cách nào, các tinh thể muối có thể tiêu diệt virus gây bệnh? Ông Choi lý giải virus và các mầm bệnh khác di chuyển qua 2 con đường chính: Một là phát tán từ miệng qua các giọt bắn như nước bọt hoặc đờm do ho, hắt hơi hay cả khi nói hoặc thở; khi các hạt nước này bắn ra đọng trên bề mặt các vật dụng, người khác chạm phải rồi đưa tay lên mặt mũi sẽ lây bệnh.



Ông Choi nói rằng: "Các giọt này mang theo virus corona, bắn ra do ho, hắt hơi, nói hoặc thở, có thể lưu lại trên bề mặt của khẩu trang. Trong khi tất cả các loại khẩu trang hiện nay và cả khẩu trang N95 không có khả năng tiêu diệt virus tồn tại trên bề mặt của chúng. Điều này làm tăng nguy cơ lây truyền qua tiếp xúc".

Do vậy, đội ngũ nghiên cứu của ông đã bào chế tráng một lớp muối lên mặt khẩu trang. Khi một giọt bắn mang theo virus tiếp xúc với mặt nạ phủ muối hòa tan thì nó bắt đầu hấp thụ muối. Sau khi chất lỏng từ hơi thở con người bay hơi, chỉ còn lại virus và muối kết tinh đâm xuyên qua virus và vô hiệu hóa chúng. Nhóm nghiên cứu hy vọng trong vòng 18 tháng tới sẽ đưa ra thị trường loại khẩu trang này.

