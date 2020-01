Thực hư loại khẩu trang n95 có thể chống virus corona và bụi mịn đang 'cháy hàng'

Thông tin về dịch viêm phổi cấp do virus Corona từ Trung Quốc ngày càng lan rộng khiến nhiều gia đình lo sợ, lùng sục mua và tích trữ các loại khẩu trang y tế. Trong đó, khẩu trang N95 được nhiều người mua nhất và thường xuyên "cháy hàng" dù mức giá vô cùng đắt đỏ.

Khẩu trang N95 là gì?

Theo National Institute for Occupational Safety and Health (Viện Sức khoẻ và An toàn Lao động Quốc gia Hoa Kỳ), tiêu chuẩn N95, N99 vốn là một trong các tiêu chuẩn dùng để đánh giá khả năng lọc của một chiếc khẩu trang.

Trong đó, N95 sẽ bao gồm: Chữ “N” là ký hiệu của cụm từ Not Resistant to Oil (Không chống được chất dầu), số 95 biểu thị khả năng lọc 95% các hạt có kích thước siêu nhỏ đến 0.3μm. Khái niệm 0.3μm tương đương với kích thước của virus và vi khuẩn. Đây là những hạt siêu nhỏ mà mắt thường không thể nhìn thấy, thường được gọi là bụi siêu mịn PM2.5.

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC) khuyến nghị người dân dùng khẩu trang N95 ở những thành phố bị ô nhiễm. Theo đó, khẩu trang N95 có thể lọc được tất cả các loại hạt siêu nhỏ có kích thước đến 0.3μm, vi khuẩn và virus đến từ khói bụi, khí thải nhà máy, khu công nghiệp, xưởng sản xuất; khí thải từ phương tiện giao thông; bụi từ các công trình xây dựng, xe cộ; tro từ các hoạt động sản xuất nông nghiệp, nấu nướng trong gia đình và các quán xá.





Trên Amazon và Alibaba, nhiều cửa hàng bán khẩu trang N95 đã cháy hàng. Ở khắp Trung Quốc đại lục, Hồng Kông và Singapore, người dân xếp thành hàng dài ngoài các hiệu thuốc và cửa hàng với hi vọng có thể mua và tích trữ nhiều khẩu trang. Không ít người Trung Quốc đang sinh sống ở nước ngoài cũng lùng sục đi mua khẩu trang, đặc biệt là khẩu trang N95 do công ty 3M sản xuất để gửi về cho gia đình, bạn bè và người thân, hoặc là bán lại với mức giá cao hơn thông qua ứng dụng Wechat của Tencent.

Khẩu trang n95 giá bao nhiêu?

Trước đây, khẩu trang N95 được bán với giá từ 500.000 - 700.000 đồng/hộp 25 chiếc, đến nay mức giá đã bị đẩy lên 1,15 triệu đồng/hộp 25 chiếc, bán lẻ 99.000 đồng/chiếc. Dịch viêm phổi cấp ở Vũ Hán do virus Corona chủng mới (nCoV) gây ra cũng khiến các loại khẩu trang thông thường tăng giá đột biến. Tại cửa khẩu quốc tế Móng Cái (Quảng Ninh), người Trung Quốc thi nhau cầm những túi khẩu trang hoạt tính về nước. Dù thiếu kiến thức phòng bệnh, quá nhiều người dân mua bằng được khẩu trang N95 theo "phong trào".

Do nhu cầu của người dân gia tăng đột biến, cửa hàng ngoài đời cũng như các gian hàng trực tuyến từ California đến Bắc Kinh đều rơi vào tình trạng khan hàng. Thậm chí tại Hồng Kông, một chuỗi các cửa hàng còn áp dụng chính sách hạn chế số lượng mua, ví dụ mỗi người chỉ có thể mua tối đa 50 chiếc khẩu trang, ai đến trước sẽ được mua trước. Có người mua khẩu trang gửi về đại lục cũng bị trả hàng không rõ lý do.

Do tình trạng cháy hàng, 3M đang cố gắng tăng sản lượng sản xuất, đồng thời làm việc với các nhà phân phối để đảm bảo sẽ có đủ hàng để đáp ứng nhu cầu. Bên cạnh đó, từ ngày 17/1, công ty Unicharm của Nhật Bản đã áp dụng chính sách làm việc 24/24 sau khi lượng đặt hàng tăng gấp 10 lần.

Phải là khẩu trang N95 mới có thể phòng ngừa virus corona?



Liên quan đến virus nCoV, Ths.BS. Lại Thanh Hà - Trưởng Khoa khám bệnh, Bệnh viện Thanh Nhàn (Hà Nội) khẳng định: “Người dân không nên nghe những tin đồn thổi trên mạng mà cần thường xuyên, theo dõi, cập nhật các khuyến cáo chính thức từ Bộ Y tế. Virus nCoV là loại virus có kích thước lớn, tồn tại trong các giọt nước bọt lớn của người bệnh. Vì vậy, khi người bệnh ho, giọt nước bọt sẽ không thể cứ lơ lửng trên không trung để lây truyền qua đường không khí được”.

BS Hà bổ sung, người dân cũng không cần thiết phải mua khẩu trang đắt tiền để phòng bệnh như loại khẩu trang N95 mà chỉ cần loại khẩu trang y tế bình thường có ba lớp mỏng là được. Tuy nhiên, quan trọng nhất là phải biết sử dụng đúng cách mới đảm bảo phòng bệnh.



Peter Collignon - chuyên gia nghiên cứu bệnh truyền nhiễm tại bệnh viện Canberra của Australia cũng cho biết, duy trì thói quen rửa tay đúng cách bằng việc sử dụng dung dịch sát trùng có chứa cồn cũng là cách ngăn bệnh lây lan hiệu quả hơn là sử dụng khẩu trang.

Your browser does not support HTML5 video.

Virus Corona hoành hành, khẩu trang N95 "cháy hàng". Nguồn: VTC Now

Thùy Nguyễn (t/h)