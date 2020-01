Khẩu trang y tế thông dụng có tránh được virus corona gây viêm phổi?

Lo ngại sự lây lan của virus corona, nhiều người dân đã tìm đến khẩu trang y tế như một "lá bùa" bảo vệ khỏi sự xâm nhập của virus lây viêm phổi. Tuy nhiên khẩu trang y tế thông dụng có tránh được virus corona viêm phổi như chúng ta vẫn tưởng?

Khẩu trang đang trở thành vật bất ly thân với nhiều người

Khẩu trang y tế (khẩu trang dùng một lần) là loại khẩu trang được bày bán phổ biến ở các hiệu thuốc, siêu thị và cửa hàng tiện lợi. Với mức giá từ khoảng 2.000-5.000 đồng/chiếc với loại thường và 10.000-23.000 đồng/chiếc đối với loại nhiều lớp, khẩu trang y tế được quảng cáo là có thể ngăn ngừa, bảo vệ người đeo khỏi bị lây nhiễm các loại vi khuẩn, dịch bệnh, bụi bặm thông qua đường hô hấp.

Liên quan đến vấn đề này, bác sĩ Amesh Adalja - Chuyên gia bệnh lây nhiễm thuộc Trung tâm John Hopkins, Mỹ, phân tích, loại khẩu trang y tế nói trên được thiết kế để giúp người đeo không lây bệnh cho người khác. Tuy nhiên, chúng không ngăn được việc hít phải vi trùng trong không khí. Chính lỗ hổng hai bên khẩu trang làm giảm chức năng chống lại bệnh tật của nó.

Khẩu trang y tế giá 3.000 đồng. Ảnh: Lao Động

Không chỉ bác sĩ Amesh Adalja, tờ New York Times cho biết nhiều chuyên gia về bệnh truyền nhiễm cũng nhấn mạnh rằng đeo khẩu trang che mũi và miệng đúng cách và thương xuyên có thể giúp ngăn sự phát tán bệnh. Tuy nhiên, về mặt khoa học thì chưa có nhiều bằng chứng nào chặt chẽ cho thấy tính hiệu quả của khẩu trang ở môi trường ngoài môi trường y tế.

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cũng nhấn mạnh trong Quy định Y tế quốc tế năm 2009: "Lợi ích của việc mang khẩu trang trong cộng đồng chưa được chứng minh… trái ngược với không gian hạn chế nơi xảy ra tiếp xúc gần gũi với người có triệu chứng giống cúm". Quy định này được bổ dung sau đại dịch cúm A (H1N1) năm 2009.

Cũng theo WHO, nếu không cẩn thận, đeo khẩu trang nói chung và khẩu trang y tế nói riêng có thể phản tác dụng.

"Trên thực tế sử dụng khẩu trang không đúng cách có thể làm gia tăng nguy cơ lây nhiễm thay vì giảm bớt nguy cơ. Nếu phải sử dụng khẩu trang, cần phải được tập huấn cách sử dụng đúng thiết bị này".

Cụ thể, cần mang khẩu trang vừa vặn, có thể che kín được cả miệng và mũi. Không nên đeo khẩu trang chỉ để che miệng hoặc che mũi rồi thỉnh thoảng kéo xuống cằm để cười nói.

Your browser does not support HTML5 video.

Bộ Y tế họp khẩn bàn giải pháp phòng chống dịch bệnh do virus corona