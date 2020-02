Trường hợp nào bị bắt buộc phải cách ly vì dịch COVID-19?

Khi nào bị bắt buộc phải cách ly?

Hiện nay, về cơ bản nước ta đang tạm thời khống chế được đường đi của dịch bệnh COVID-19, tuy nhiên vẫn không thể vì thế mà chủ quan. Trong cuộc họp Thường trực Chính phủ chính phủ ngày 24/2 dưới sự chủ trì của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cho biết Việt Nam chịu tác động mạnh khi dịch COVID-19 bùng phát tại Hàn Quốc khi có 4 hãng Việt Nam và 8 hãng Hàn Quốc khai thác với tần suất 563 chuyến/tuần và 200.000 công dân Việt Nam sinh sống tại Hàn Quốc. Trong đó 26.000 công dân sống tại khu vực có dịch bùng phát.

Bàn về giải pháp ứng phó, Văn phòng Chính phủ kiến nghị những vùng Hàn Quốc và các quốc gia, vùng lãnh thổ công bố có dịch, áp dụng biện pháp như với Trung Quốc. Hạn chế và khuyến cáo không vào Việt Nam, thực hiện khai báo y tế khi đến Việt Nam cũng như thực hiện cách ly và đồng thời khuyến cáo công dân Việt Nam không đến vùng có dịch và nếu đi thì phải thực hiện cách ly tập trung.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: "Nếu ai đi từ vùng có dịch đều cách ly hết" (Tiền Phong)

Đối với các chuyến bay thẳng sang các vùng có dịch thì sẽ chuyển sang các sân bay Vân Đồn, Phù Cát và Cần Thơ. Bộ Quốc phòng được giao nhiệm vụ thực hiện cách ly tập trung những người về qua các sân bay ở vùng có dịch…

Bên cạnh đó, ông Tô Anh Dũng - Thứ trưởng Bộ Ngoại giao cho biết, Bộ Ngoại giao đã triển khai các biện pháp thăm hỏi tình hình người dân và có biện pháp chủ động để bảo hộ công dân khi cần thiết. E ngại lớn nhất là Hàn Quốc đang áp dụng chính sách miễn thị thực, nên kiểm soát người vào khó khăn vì từ vùng này đi các nơi khác và đi vào Việt Nam, do đó nếu có khai báo y tế nhưng cũng khó kiểm soát. Theo ý kiến của ông Tô Anh Dũng, chúng ta cần có biện pháp kiểm soát như cấp miễn phí visa để kiểm soát. Đồng thời nên coi Hàn Quốc là khu vực có dịch, có biện pháp kiểm soát chặt chẽ hơn và thực hiện cách ly 14 ngày người từ Hàn Quốc, kèm với đó là hạn chế, dừng các chuyến bay đi và đến Hàn Quốc.

Tại cuộc họp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định "nếu ai đi từ vùng có dịch đều cách ly hết".





Nhiều du học sinh được thực hiện cách ly

Trước đó, ngày 23/2, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội đã phối hợp Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thái Bình theo dõi Sức Khỏe cho 1 sinh viên về từ thành phố Daegu. Nam sinh viên này đã di chuyển từ sân bay Nội Bài về Thái Bình. Còn vị tài xế taxi ở Ứng Hòa, Hà Nội hiện đã được cách ly tại nhà và nam sinh này được cách ly virus corona chủng mới tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình. Tại bệnh viện, du học sinh trên đã được xét nghiệm loại trừ cúm A/B và sốt xuất huyết cùng với đó lấy mẫu bệnh phẩm chuyển Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương để xét nghiệm. Theo thông tin từ Tiền Phong, đến sáng hôm qua 25/2, kết quả trả về cho thấy nam sinh viên âm tính với virus corona chủng mới.

Du học sinh Thái Bình được thực hiện cách ly và cho kết quả xét nghiệm âm tính với virus corona (Ảnh: Tiền Phong)

Cùng ngày, trong một diễn biến khác tại Khánh Hòa, Trung tâm Kiểm dịch Y tế Quốc tế Khánh Hòa cho biết đang cách ly 5 du học sinh bay về từ TP. Daegu, Hàn Quốc ngay từ khi các em vừa xuống sân bay quốc tế Cam Ranh.

Theo đó, những du học sinh này độ tuổi từ 19-23, quê quán ở các tỉnh thành khác nhau, học tập tại TP. Deagu, nơi phát hiện tâm dịch COVID-19 ở Hàn Quốc. Do đường bay từ Deagu đến Cam Ranh ngừng hoạt động từ ngày 22/2 nên các du học sinh này đã đi xe bus từ Deagu đến TP. Busan để mua máy bay và bay về TP. Cam Ranh.

Khánh Hòa cách ly 5 du học sinh trở về từ tâm dịch Hàn Quốc ( VOV

Theo kết quả kiểm tra thân nhiệt cho thấy, hiện sức khỏe của cả 5 em đều ổn định. Tuy nhiên, do trở về từ vùng có dịch nên Trung tâm Kiểm dịch Y tế Quốc tế Khánh Hoà đã yêu cầu các du học sinh thực hiện việc cách ly để giám sát, theo dõi theo quy định. Đối với 26 hành khách trong chuyến bay tiếp xúc gần với 5 du học sinh cũng được yêu cầu tự theo dõi sức Khỏe.



Trao đổi với PV, bác sĩ Nguyễn Hoa Hội - Giám đốc Trung tâm Kiểm dịch Y tế Quốc tế tỉnh Khánh Hòa, cho biết: “Tới Cam Ranh thì phát hiện mấy cháu đi từ TP Deagu về thôi, chứ không có sốt, ho và khó thở gì cả. Các cháu vẫn khỏe, hiểu được quy tắc phải cách ly và đồng ý cách ly rồi. Những người tiếp xúc với các cháu trên máy bay, được khuyến cáo phải chăm sóc sức khỏe tại nhà. Nếu có sốt, ho, khó thở thì liên hệ với y tế địa phương".



