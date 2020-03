Khi nào miền Bắc đón đợt không khí lạnh mới?

Trong những ngày cuối tháng 2 đầu tháng 3, Bắc Bộ đã có một đợt nắng ấm kéo dài. Thời tiết có nắng nhẹ, nền nhiệt độ ở ngưỡng 26-28 độ C khiến người dân bắt đầu cảm thấy oi nóng. Nhiều người còn cho rằng Bắc Bộ đã "chào hè".

Tuy nhiên, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, thời tiết lạnh của mùa đông miền Bắc vẫn chưa thực sự chấm dứt như chúng ta lầm tưởng. Trong tháng 3 sẽ có 3-4 đợt không khí lạnh nữa tràn về gây rét ngắn tại Bắc Bộ.

Cụ thể, đến khoảng ngày 3/3, đợt không khí lạnh đầu tiên trong tháng 3 sẽ khiến trời chuyển lạnh, mức nhiệt giảm xuống còn từ 19-23 độ C. Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế sẽ có mưa rào và dông.

Đến khoảng ngày 5/3, các khu vực này sẽ chuyển rét nhưng không kéo dài. Đặc biệt, đặc trưng không khí lạnh thời kỳ này là hơi ẩm cao nên khả năng hiện tượng nồm ẩm sẽ tiếp tục xảy ra ở Bắc Bộ.

Không khí lạnh về mang theo nồm ẩm tại Bắc Bộ

Nhận định về thời tiết nửa đầu tháng 3 tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cho biết thời tiết chủ đạo là sẽ là mưa rào và dông. Đặc biệt, một số tỉnh có thể xảy ra hiện tượng cực đoan như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Trong khi đó, Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ lại tiếp tục ít mưa trong những ngày tới. Đông Nam Bộ nắng nóng ở ngưỡng 24-36 độ C. Các tỉnh ven biển Nam Bộ đối với tình trạng khô hạn và xâm nhập mặn gay gắt.

Dự báo thời tiết 10 ngày tới

Phía Tây Bắc Bộ

Từ đêm 29/2 đến ngày 2/3, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày trời nắng. Đêm và sáng trời lạnh.



Từ đêm 2/2 đến ngày 4/3, có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trời lạnh.



Từ ngày 5 đến ngày 10/3, có mưa vài nơi. Đêm và sáng trời rét, riêng ngày 05/03 trời rét.

Phía Đông Bắc Bộ



Từ đêm 29/2 đến ngày 2/3, đêm có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày trời nắng. Đêm và sáng sớm trời lạnh.



Từ đêm 2/2 đến ngày 4/3, có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trời lạnh.



Từ ngày 5 đến ngày 10/3, có mưa vài nơi. Đêm và sáng trời rét, riêng ngày 5/3 trời rét.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế



Từ đêm 29/2 đến ngày 3/3, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng; riêng phía Bắc chiều tối ngày 03/03 có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Phía Bắc đêm và sáng sớm trời lạnh.



Từ đêm 3 đến ngày 5/3, có mưa, mưa rào và có nơi có dông; riêng ngày 05/03 mưa giảm xuống rải rác. Phía Bắc đêm và sáng lạnh, riêng ngày 05/03 trời rét.



Từ ngày 6 đến ngày 10/3, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều trời nắng. Phía Bắc đêm và sáng trời lạnh.

Không khí lạnh tăng cường ở miền Bắc từ 3/3. Ảnh: VOV

Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận



Từ đêm 29/2 đến ngày 3/3, đêm có mưa rào vài nơi, ngày trời nắng.



Từ ngày 4 đến ngày 5/3, phía Bắc có mưa, mưa rào nhẹ rải rác; phía Nam đêm có mưa rào vài nơi, ngày trời nắng.



Từ ngày 6 đến ngày 10/3, đêm không mưa, ngày trời nắng.

Tây Nguyên



Từ đêm 29/2 đến ngày 10/3, phổ biến ít mưa, ngày trời nắng.

Nam Bộ



Từ đêm 29/2 đến ngày 10/3, có mưa rào và dông vài nơi, ngày trời nắng, riêng miền Đông có nơi có nắng nóng.

Khu vực Hà Nội



Từ đêm 29/2 đến ngày 2/3, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng. Đêm và sáng trời lạnh.



Từ ngày 3 đến ngày 4/3, có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trời lạnh.



Từ ngày 5 đến ngày 10/3, có mưa vài nơi. Đêm và sáng trời rét, riêng ngày 5/3 trời rét.

Kiều Đỗ (t/h)