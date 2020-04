Khi vợ chồng đại gia Đường Nhuệ `sa lưới`, bạn bè xóa ảnh, đàn em im lặng

Theo thông tin từ một cán bộ ở Tiền Hải (Thái Bình), Nguyễn Thị Dương từng có một đời chồng sau đó ly hôn, giữa hai người không có con. Đến năm 2003, Dương lấy Nguyễn Xuân Đường (quê ở xã Nam Cao, huyện Kiến Xương). Cả hai chuyển lên TP Thai Bình sinh sống. Cũng kể từ đó, Dương nổi khắp vùng là người giàu có.

Vợ chồng Đường Nhuệ

Trước khi bị bắt, Dương từng được một số tờ báo cũng như nhiều trang tin chia sẻ hình ảnh là nữ đại gia giàu lòng trắc ẩn khi thường xuyên hoạt động từ thiện. Theo tin từ một số báo đài, Nguyễn Thị Dương đều đặn chu chấp hàng tháng 200.000 đồng và 10 kg gạo/suất cho nhiều người ở huyện Tiền Hải, Vũ Thư, Đông Hưng… Dương còn xây được 7 căn nhà tình nghĩa trị giá từ 50 – 70 triệu đồng…

Ông Hiếu lý giải, trong quá trình hoạt động, để tạo dựng quan hệ với cán bộ, công chức quản lý nhà nước để thuận lợi cho công việc làm ăn, che giấu hoạt động phạm tội trong tjees giới ngầm, chúng cần những bộ mặt “sạch sẽ”. Khi đó, không có gì dễ dàng hơn là hoạt động từ thiện, nhân đạo. Khi được ca ngợi sẽ tạo thiện cảm cho xã hội, lòng tin cho cộng đồng. Từ đó có thể khuếch trương thanh thế, mở rộng quan hệ.

Khi chưa "sa lưới" bạn bè, đàn em luôn "ríu rít" bên cạnh

Thời điểm đó, chỉ cần vợ chồng Dương Đường có một động thái trên mạng xã hội là hàng nghìn an hem, bạn bè, đàn em vào “đáp lời”, like, bình luận và thả hàng nghìn lời khen, ca tụng bề tấm lòng hiệp nghĩa, nhân ái và phong độ, phong thái của “anh, chị”.

Một số người từng tham gia dự án phim ảnh với Đường Nhuệ hay một số an hem giang hồ trước đây hay tương tác với Đường Nhuệ giờ cũng “miễn bình luận”.

