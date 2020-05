Your browser does not support HTML5 video.

Khiếp vía với hình ảnh người đàn ông lớn tuổi lái xe máy ''diễn xiếc'' trên đường Hà Nội 11:50 19/05/2020 Nhiều người đi đường không khỏi khiếp vía khi chứng kiến người đàn ông lớn tuổi điều khiển xe máy khi bỏ hai tay trên đường phố Hà Nội.