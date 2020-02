'Kho máu' lớn nhất miền Bắc thiếu hụt trầm trọng trước nỗi lo virus corona

Theo thông tin từ Viện Huyết học- Truyền máu Trung ương cho biết, đến ngày 4-2, lượng máu dự trữ của viện chỉ còn gần 6.000 đơn vị máu. Dự trù máu từ các bệnh viện mỗi ngày lên tới 1.500 đơn vị, trong khi đó viện chỉ tiếp nhận được 470 đơn vị máu trong 12 ngày từ 29 Tết (tức ngày 23-1) đến mùng 10 tháng Giêng (tức ngày 3-2).

Từ trong đợt Tết cho đến sau này, viện đã huy động hàng trăm cán bộ, nhân viên đi hiến máu nhưng vẫn còn ít so với nhu cầu. Đơn của như trong ngày 3/2 vừa qua, viện chỉ tiếp nhận được 170 đơn vị máu, chủ yếu là nhân viên y tế và người nhà bệnh nhân tham gia hiến máu. Đồng thời, viện cũng đã dự trù 1.448 đơn vị máu, nhưng chỉ có thể cung cấp 766 đơn vị (hơn 50%). Trong kho máu, các ngăn tủ chứa nhóm máu A và O gần như hết. Tình hình, lượng nhóm máu A tại kho chỉ còn hơn 400 đơn vị, không đủ dùng trong một ngày.

Lượng dự trữ máu thiếu hụt trầm trọng

Bác sĩ Phạm Tuấn Dương, Phó viện trưởng Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương cho hay, khối hồng cầu, khối tiểu cầu là các chế phẩm bị thiếu hụt trầm trọng nhất hiện nay. Nếu tifnht rjang này tiếp tục kéo dài trong nhiều tuần, sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc cung cấp máu cho 170 Bệnh viện tại 25 tỉnh, thành phố, khu vực Viện đảm nhiệm cung cấp máu.

Được biết, năm nào cứ sau Tết nguyên đán cũng xảy ra tình trạng khan hiếm máu, bởi kì nghỉ thì kéo dài, lượng người hiến máu giảm nhưng người bệnh vẫn cần truyền. Thực tế là máu lại không thể dự trữ nhiều vì có hạn sử dụng rất ngắn. Bên cạnh đó, hiện nay đang bùng phát dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp, do virus corona chủng mới (nCoV) gây ra, khiến người dân lo sợ, từ chối dù lịch hiến máu đã lên kế hoạch từ trước. Do đó, lượng máu dự kiến tiếp nhận trong những ngày tới cũng chỉ vài chục đến vài trăm đơn vị mỗi ngày.

Số lượng người đi hiến máu giảm rõ rệt sau Tết Nguyên đán

Bác sĩ Dương bày tỏ lo ngại: "Lễ hội Xuân hồng là ngày hội hiến máu lớn nhất năm phải 2 tuần nữa mới diễn ra nhưng trong bối cảnh dịch bệnh vẫn chưa có dấu hiệu giảm, tâm lý người dân cũng lo sợ chỗ đông đúc nên lượng người đến hiến máu có thể không cao" .

Cũng không riêng gì Viện Huyết học- Truyền máu Trung ương, tình trạng này cũng xảy ra tại TP HCM, Huế, Đà Nẵng, Cần Thơ…

Hôm 4/2, tình trạng khan hiếm máu buộc Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ phải kêu gọi các cán bộ nhân viên, người nhà người bệnh tại bệnh viện cùng người dân trong cộng đồng tham gia hiến máu và với những ai có đủ điều kiện có thể hiến tiểu cầu B để cứu sống cho 2 người bệnh cấp cứu đang đối diện với nguy cơ nguy hiểm đến tính mạng.





