Khó tin: Cậu bé 9 tuổi nhiễm COVID-19 không lây cho bất kỳ ai dù tiếp xúc trực tiếp 172 người

Sau khi được phát hiện dương tính với virus SARS-CoV-2, cơ quan y tế công cộng Pháp đã tiến hành điều tra và phát hiện, trường hợp cậu bé 9 tuổi ở nước này không hề lây nhiễm cho ai dù đã tiếp xúc với 172 người.



Được biết trước đó, cậu bé này đã ở một khu trượt tuyết tại Les Contamines-Montjoie (Pháp), cùng nơi nghỉ dưỡng với bệnh nhân "siêu lây nhiễm" người Anh Steve Walsh.

Ảnh minh họa.

Trong tất cả các trường hợp được cách ly sau khi tiếp xúc với cậu bé 9 tuổi trên, chỉ có 1 người duy nhất nhận kết quả dương tính với COVID-19. Tuy nhiên, các y bác sĩ khẳng định, trường hợp này không lây nhiễm từ cậu bé mà nhiễm bệnh thông qua một nguồn khác.



Theo nhà dịch tễ học Kostas Danis - chủ nhiệm của nghiên cứu trên chia sẻ trên AFP rằng, cậu bé này là một minh chứng cho thấy sự lây nhiễm khác biệt ở Theo nhà dịch tễ học Kostas Danis - chủ nhiệm của nghiên cứu trên chia sẻ trên AFP rằng, cậu bé này là một minh chứng cho thấy sự lây nhiễm khác biệt ở Trẻ em khi không lây nhiễm cho bất kỳ ai dù đã có mặt tại 3 khu trượt tuyết khi có triệu chứng.



Các nhà nghiên cứu thuộc cơ quan y tế công cộng Pháp cũng khẳng định, trẻ em "có thể không phải là nguồn lây nhiễm virus corona chủng mới quan trọng".



Theo đó, thông tin này có thể khiến việc đóng cửa trường học chưa hẳn là biện pháp hữu hiệu trong nỗ lực chung nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh như nhiều quan điểm đã nêu ra trước đó.

Ảnh minh họa.

Tuy nhiên, các bác sĩ vẫn nhấn mạnh, trẻ em vẫn có nguy cơ nhiễm virus SARS-CoV-2 gây đại dịch COVID-19, thế nhưng các triệu chứng có thể sẽ nhẹ hơn nên ít có khả năng lây nhiễm.



Tính đến sáng 22/4, Pháp ghi nhận tổng cộng 158.050 ca nhiễm và 20.796 người chết do COVID-19, là một trong những ổ dịch lớn nhất châu Âu.



Your browser does not support HTML5 video.

Người nghi nhiễm SARS-CoV-2 ở Việt Nam được cách ly như thế nào

Xem thêm: 2 em bé nguy kịch vì uống nhầm thuốc trừ sâu đựng trong chai nước ngọt

Thùy Nguyễn (t/h)