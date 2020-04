Khoản bồi thường tổn thất tinh thần 20 triệu và bài học cho những kẻ thích 'dạy vợ bằng nắm đấm'

Không thể chấp nhận được hành vi ngang ngược của gã chồng, ngày 18/6/2019, chị V. đâm đơn kiến ra tòa án huyện Đức Phổ yêu cầu chồng phải bồi thường toàn bộ viện phí, thu nhập thực tế bị mất trong thời gian nằm viện, tổn thất tinh thần, tiền thẩm mỹ mũi… Tổng cộng số tiền chị V. yêu cầu bồi thường là 54,8 triệu đồng. Trong quá trình tòa thụ lý vụ việc, chị V. có đơn xin rút khoản bồi thường thẩm mỹ mũi 20 triệu đồng. Do trước đó, anh T. đã bồi thường 10 triệu nên chị V. chỉ yêu cầu chồng bồi thường thêm 19,8 triệu đồng.

Nhiều ông chồng Việt vẫn tự cho mình cái quyền "dạy vợ" bằng nắm đấm

Tháng 8/2019, TAND huyện Đức Phổ mở phiên tòa sơ thẩm xét xử. Tại tòa, anh T. thừa nhận việc dùng tay đánh vợ gây tổn hại sức khỏe 9%. Về phần bồi thường mà vợ yêu cầu, anh T. chỉ đồng ý bồi thường một số khoản như viện phí, tiền xe đi lại… Riêng khoản bồi thường tổn thất tinh thần 20 triệu đồng, anh T. không đồng ý. Tại phiên tòa sơ thẩm, sau khi nghị án, Hội đồng xét xử (HĐXX) tuyên buộc anh T. phải bồi thường tổng cộng 29,8 triệu đồng theo yêu cầu của nguyên đơn là chị V..

Anh T. viết trong đơn kháng cáo như sau: “Tòa án cấp sơ thẩm chưa xem xét hoàn cảnh khó khăn của tôi. Vợ tôi bỏ đi 4 tháng nay nên tôi không đi làm nghề biển được. Tôi phải nuôi hai con nhỏ, trong đó có một đứa bị bệnh hiểm nghèo phải đi chữa bệnh thường xuyên, bản thân tôi phải nuôi mẹ già 85 tuổi. Việc tôi đánh vợ cũng một phần do chị V. có thái độ không chuẩn mực khi nói chuyện với tôi".

Những tưởng tòa phúc thẩm sẽ đứng ra chủ trì công đạo cho mình nhưng anh T. chẳng ngờ được, tại phiên xử phúc thẩm, anh còn phải gánh thêm cả khoản án phí dân sự. Cụ thể, tại phiên phúc thẩm, anh T. thừa nhận dùng tay đánh gãy sống mũi của vợ. Việc đánh người phải bồi thường là đúng quy định của Pháp luật . HĐXX tòa phúc thẩm nhận định, những lý do anh T. nêu ra trong đơn kháng cáo không phải là căn cứ để xét giảm mức bồi thường tổn that tin thần do sức khỏe bị xâm phạm. Nhận định, hành vi dùng tay đánh gãy sống mũi gây tổn thất tinh thần cho chị V. đã ảnh hưởng đến thẩm mỹ gương mặt phụ nữ nên Tòa phúc thẩm bác đơn kháng cáo của anh T., giữ nguyên bản án sơ thẩm là mức bồi thường 29,8 triệu đồng. Điều đáng nói, tòa phúc thẩm còn buộc anh T. phải chịu mức án phí dân sự sơ thẩm và án phí dân sự phúc thẩm hơn 1 triệu đồng.