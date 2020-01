Khoảnh khắc kỳ diệu những công dân đầu tiên chào đời năm 2020

Đồng hồ điểm 0h tại Bệnh viện Hùng Vương cũng là lúc sản phụ V.T.H.Đ. vượt cạn thành công và đón con trai đầu lòng chào đời. Em bé sinh thường khỏe mạnh, nặng 2,9kg và khóc rất to. Các bác sĩ tạo điệu kiện cho người bố được tự tay cắt dây rốn chho con và thực hiện bước da kề da cùng mẹ sau đó.

Em bé chào đời đúng 0h00 tại Bệnh viện Hùng Vương

Cũng tại Bệnh viện Hùng Vương, chỉ 3 phút sau sản phụ H.T.C. (38 tuổi, ngụ Bình Tân, TP.HCM) chào đón cô công chúa chào đời khỏe mạnh với cân nặng 3,1 kg. Sản phụ chia sẻ chưa từng nghĩ rằng mình sẽ sinh con trong thời khắc đặc biệt này.



BSCKII Đặng Thị Hiện, Trực lãnh đạo thường trú Bệnh viện Hùng Vương, cho biết, sinh con đúng trong thời khắc chuyển giao năm mới luôn mang đến những trải nghiệm đặc biệt. Thấy cảnh BSCKII Đặng Thị Hiện, Trực lãnh đạo thường trú Bệnh viện Hùng Vương, cho biết, sinh con đúng trong thời khắc chuyển giao năm mới luôn mang đến những trải nghiệm đặc biệt. Thấy cảnh gia đình đứng cạnh động viên, các y bác sĩ cũng hạnh phúc và ấm áp theo.



Được biết, trong đêm giao thừa 2020, bệnh viện Hùng Vương đang có hơn 20 thai phụ chờ sinh. Trong cả ngày đầu tiên của năm mới, bệnh viện dự kiến có hơn 120 em bé chào đời.



Tương tự tại Bệnh Viện Từ Dũ , em bé đầu tiên của năm 2020 chào đời đúng khoảnh khắc 0h02. Đó là sản phụ Nguyễn Bích Phượng (30 tuổi, quận 3) hạ sinh một bé gái nặng 2,8 kg.

Bé gái sinh thường đầu tiên đã ra đời vào 0h2 phút ngày 1/1/2020 tại bệnh viện Từ Dũ.



Anh Đinh Thành Sáng (32 tuổi) chồng chị Phượng chia sẻ, vợ anh chưa tới ngày dự sinh nên cả gia đình rất bất ngờ khi con chào đời đúng vào thời khắc bước sang năm mới.

Anh Đinh Thành Sáng vui mừng bên vợ con



Chỉ 1 phút sau đó, tại phòng sinh số 4, sản phụ Nguyễn Thị Ánh Tuyết (31 tuổi, quê Kon Tum) cũng đã vượt cạn thành công ngay lúc đồng hồ điểm 0h03. Chị hạ sinh em bé nặng 3,3kg và dự định đặt tên cho con là Nhã Lam.

sản phụ Nguyễn Thị Ánh Tuyết sinh con vào lúc 0h03p



Bác sĩ Nguyễn Bá Mỹ Nhi, Phó Giám đốc Bệnh viện Từ Dũ chia sẻ: "Dù công việc rất quen thuộc, nhưng khi đến thời khắc giao thừa, được chờ đón những công dân mới, cảm giác của tôi vô cùng bâng khuâng và xao xuyến, hy vọng những điều tốt đẹp sẽ đến với mọi người".



Được biết, tại bệnh viện đầu năm 2020, trong 30 phút đầu tiên thì bệnh viện đón 5 trẻ lần lượt chào đời, trong đó có 3 ca sinh thường và 2 ca mổ.

Bác sĩ Nguyễn Bá Mỹ Nhi, Phó Giám đốc Bệnh viện Từ Dũ chia sẻ cảm xúc khi đón những em bé đầu tiên chào đời năm 2020.

Hà Ly (t/h)