Khoe căn hộ hoành tráng, Hoàng Thùy Linh vô tình lộ bằng chứng sống chung với Gil Lê

Trong thời gian qua, theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, toàn dân thực hiện cách ly toàn xã hội , tất nhiên không ngoại trừ dàn sao Việt. Trong những ngày nghỉ ngơi tại gia, Hoàng Thùy Linh đã hiếm hoi hé lộ hình ảnh bên trong căn hộ hoành tráng cô mới tậu không lâu. Năm 2019 được coi là một năm đại thắng của Hoàng Thùy Linh, và cô đã dành riêng một không gian trang trọng trong nhà để bày biện các loại cúp giải thưởng và chứng nhận danh giá.

Hoàng Thùy Linh chia sẻ góc này cũng là chỗ để cô thư giãn, tập vẽ và chiêm nghiệm cuộc sống. Đáng chú ý, những người hâm mộ tinh mắt đã phát hiện ra một tình tiết đáng ngờ, thêm bằng chứng xác thực cặp đôi Gil Lê và Hoàng Thùy Linh đang hẹn hò , sống chung. Đó là một bức tranh lấp ló trên kệ nhà của Hoàng Thùy Linh, từng được Gil Lê đăng tải lên mạng xã hội trước đó.

Trước đó, người hâm mộ cũng tinh ý nhận ra Hoàng Thùy Linh và Gil Lê cùng đăng ảnh check in đón bình mình cùng một view, trong cùng một khoảng thời gian. Cả hai cũng từng nhiều lần được bắt gặp hẹn hò, đi cùng nhau trong các chuyến công tác nước ngoài. Thậm chí, trong một số cuộc gặp gỡ gia đình , cả hai đều dắt theo đối phương và luôn ngồi gần nhau thân mật, chứng tỏ sự nghiêm túc trong mối quan hệ của cặp đôi.

Chuyện tình cảm của cặp đôi dường như tiến triển rất tốt, dù vẫn trong tình trạng "tình trong như đã mặt ngoài còn e". Người hâm mộ từng bắt gặp Hoàng Thùy Linh và Gil Lê đang hẹn hò thân mật với nhau tại một quán cà phê đông đúc. Cư dân mạng còn chia sẻ một số tin đồn khác như việc mẹ của Gil Lê rất ưng ý Hoàng Thùy Linh, cùng đi mua đồ sắm sửa cho nữ ca sĩ. Hay một nguồn tin khác cho biết cả hai đã mua nhà về sống chung; và động thái hai người cùng check in đón bình minh tại một địa điểm như ngầm xác nhận mọi lời đồn đoán.

Dù không công khai, nhưng với những bằng chứng xác đáng như cùng nhau đi uống cà phê, cùng đi công tác,... với fan "chèo thuyền" couple nữ-nữ này, chuyện công khai cũng chẳng cần thiết nữa. Bởi đống hint 'lồ lộ' thế này thì... hai chị muốn cãi cũng khó, không ai tin được!

Chi Nguyễn (t/h)