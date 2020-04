Phanh phui chiêu thức tổ chức đánh bạc bằng kẹo của “nữ quái” U50 và đồng bọn

Công an TP Gia Nghĩa (tỉnh Đắk Nông ) đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với 7 đối tượng để điều tra, làm rõ về hành vi đánh bạc.

Các đối tượng bị khởi tố, bắt tạm giam gồm: Nguyễn Thị Luyến (1973), Nguyễn Thị Lương (1964), Hoàng Văn Nam (1971), Trịnh Quốc Tuân (1982), Mai Văn Hiện (1977), cùng trú tại tại thành phố Gia Nghĩa; Nguyễn Mạnh Hùng (1980), trú tại huyện Đắk G’long và Trương Xó (1982), trú tại huyện Đắk R’lấp, tỉnh Đắk Nông.

Theo tin từ Công an TP Gia Nghĩa, ngày 21/4, Công an TP bắt quả tang nhóm đối tượng này đang tổ chức đánh bạc và đánh bạc taijkhu vực tổ dân phố 5, phường Nghĩa Tân, TP Gia Nghĩa.

Các đối tượng tham gia đánh bạc

Tại sới bạc, Công an thu giữ 400 viên kẹo (tương đương với số tiền quy đổi là 80 triệu đồng các đối tượng sử dụng vào mục đích đánh bạc), 2 bộ bài tây cùng một số tang vật liên quan.

Tại trụ sở Công an, nhóm này khai, tổ chức đánh bạc và đánh bạc bằng hình thức đánh phỏm. Trước khi nhập sới, Luyến phát cho mỗi cửa 100 viên kẹo quy ước tương đương 200.000 đồng/viên. Bước đầu, cơ quan điều tra xác định, tổng số tiền các đối tượng dụng vào mục đích đánh bạc trong ngày 20/4/2020 và ngày 21/4/2020 là hơn 160 triệu đồng.

Trong quá trình mở rộng điều tra , Công an TP Gia Nghĩa bắt giữ thêm đối tượng Mai Văn Hiện vì liên quạn đến một vụ đánh bạc trước đó. Theo cơ quan điều tra, các bị can có cách thức đánh bạc tinh vi, thường xuyên thay đổi địa điểm để tránh sự nhóm ngó của Công an. Các đối tượng này có khi đánh bạc ở nhà bỏ hoang, có khi vào rẫy hoặc nơi vắng người.