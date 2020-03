Khởi nghiệp năm 60 tuổi với lan Mokara, lão nông sắm xế hộp tiền tỷ

Ở cái tuổi mà những người khác lựa chọn nghỉ hưu, sống bình lặng qua ngày thì ông Hồ Ngọc Giao (62 tuổi, ở thôn Nhơn Thọ 1, xã Hòa Phước, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng) khởi nghiệp với một giống cây hoa lạ chưa từng được trồng tại địa phương. Cũng nhờ vậy mà ông Giao thu lãi hơn 300 triệu đồng mỗi năm, mua được cả ô tô tiền tỷ.







"Bước nhảy" từ sản xuất nước đá sang trồng lan Mokara

Ông Hồ Ngọc Giao là chủ vườn lan Mokara có tiếng ở TP.HCM với quy mô hơn 15.000 cây, diện tích 5.000 m2. Tuy nhiên, ít ai biết rằng, trước khi gắn bó với nghề trồng lan, ông Giao từng là chủ một doanh nghiệp sản xuất nước đá.

Ông Giao cho biết, trước đây ông gắn bó với công việc sản xuất nước đá, tuy nhiên do kinh doanh không thuận lợi cộng với tuổi cao sức yếu nên ông quyết định chuyển sang hướng nông nghiệp, bắt đầu xây dựng mô hình trồng lan Mokara.

Lý giải lý do lựa chọn giống lan Mokara, ông Giao cho biết giống hoa này đang được thị trường rất ưa chuộng, nhu cầu cao. Tuy nhiên, tại Đà Nẵng loại hoa này lại chưa được trồng nhiều.

"Qua tìm hiểu, tôi được biết tất cả các shop hoa, khách sạn, resort đều phải nhập hoa lan Mokara từ TP.HCM. Hơn nữa, nhiệt độ ở Đà Nẵng rất hợp cho hoa lan Mokara nên tôi có ý tưởng xây dựng riêng một cơ sở, một mô hình sản xuất và nhân giống hoa lan Mokara mới hiệu quả".

Ông Giao bên vườn lan. Ảnh: Dân Việt

Từ khi có ý tưởng, ông Giao quyết định đi tham quan thực tế, học hỏi kinh nghiệm trồng lan Mokara tại một số mô hình ở TP.HCM, Đà Lạt… Bên cạnh đó, lão nông còn chủ động mua sách báo và lên mạng Internet học hỏi kinh nghiệm xây dựng mô hình.

Năm 2017, ông Giao chính thức bắt tay vào trồng hoa lan Mokara. Với số vốn tích góp được và 500 triệu đồng vay thêm từ ngân hàng, ông Giao đầu tư 7.000 cây lan Mokara. Nhờ vừa làm vừa học hỏi kinh nghiệm, vườn lan của ông Giao không ngừng phát triển, nở hoa đẹp. Nhận thấy thành công bước đầu, ông Giao tiếp tục mở rộng diện tích trồng. Đến nay, sau hơn 3 năm xây dựng, phát triển vườn lan Mokara, ông Giao đã sở hữu diện tích 5.000 m2 trồng hơn 15.000 cây lan đem lại hiệu quả kinh tế khá cao. Không những vậy, tên tuổi của ông Hồ Ngọc Giao trong ngành trồng hoa la Mokara không ngừng được khẳng định.

Lãi 300 triệu mỗi năm, mua được ô tô tiền tỷ

Ông Giao cho biết, với diện tích trồng lan hiện có, trung bình 3 ngày ông cắt cành lan bán một lần. Với giá lan Mokara hiện nay dao động từ 8.000-10.000 đồng/cành. Tiết lộ về mức thu nhập, ông Giao cho biết, sau khi trừ chi phí, ông thu được 25 triệu đồng/tháng, hơn 300 triệu đồng mỗi năm. Từ khi trồng Mokara, gia đình ông như "đổi đời", xây dựng được nhà cửa khang trang, thậm chí mua cả ô tô tiền tỷ.

Nhờ trồng lan Mokara mà ông sắm được ô tô. Ảnh: Dân Việt

"Năm nay tôi dự định tiếp tục học hỏi kinh nghiệm trồng lan, mở rộng quy mô mô hình trồng lan Mokara để cung cấp cho thị trường, cũng như nâng cao thu nhập cho gia đình…".

Chia sẻ về kinh nghiệm trồng lan Mokara, ông Giao cho biết loại lan này không quá khó trồng, chỉ cần chú trọng nhất là khâu chọn giống - khâu quyết định chất lượng hoa. Cây lan giống phải sạch bệnh, có nguồn gốc rõ ràng. Lan ở vườn ông Giao là giống lan chủ yếu nhập khẩu từ Thái Lan và chiết tại vườn.

Lan Mokara trong vườn của ông Giao được trồng trên những luống hình chữ nhật xây bằng gạch, rộng từ 0,7-1,2 m. Chiều cao của luống tính từ mặt đất là 30 cm, luống cách luống 0,5 m để làm lối đi. Mỗi luống trồng từ 2-4 hàng lan, khoảng cách đồng đều.

Bên dưới mỗi luống ông Giao trải lót một lớp cát mịn, tiếp theo là đất, trên cùng rải lớp vỏ lạc. Theo kinh nghiệm của ông Giao, đất trồng lan Mokara phải cao ráo, thoáng mát và có tỷ lệ cát cao. Cây lan Mokara con sau khi xuống giống được buộc vào các nẹp để khỏi bị đổ ngã. Sau 12 tháng cây sẽ cho hoa lần đầu tiên, hoa nở quanh năm.

Đặc biệt, vườn lan Mokara của ông Giao sản xuất theo hướng công nghệ cao. Ông Giao đã đầu tư nhà lưới, lắp đặt hệ thống phun sương tự động… nhờ vậy hoa phát triển tốt, cho năng suất bông cao, lại giảm được sức người.

Nhận xét về mô hình lan Mokara của ông Hồ Ngọc Giao, ông Trần Bùi Quốc Bình - Chủ tịch UBND xã Hòa Phước nhận xét đây một mô hình kinh tế điển hình ở xã Hòa Phước. Thời gian tới, địa phương sẽ khuyến khích nhân rộng mô hình trồng hoa này, đồng thời phát triển làng hoa Nhơn Thọ để nâng cao thu nhập cho bà con nông dân. Hiện mô hình của ông Giao đã tạo việc làm cho 3-5 lao động địa phương, với mức lương từ 5-6 triệu đồng/tháng.

Cách trồng và chăm sóc lan Mokara

Mô hình trồng Mokara ở Đà Nẵng

Lan Mokara là giống lan được lai từ ba giống Arachnis (lan bò cạp), Ascoentrum và Vanda. Loài lan này có các đặc tính nổi trội là: Dạng hoa và màu sắc đẹp của Vanda, tăng trưởng nhanh như Ascocenda (Ascocentrum X Vanda). Lan Mokara là loài lan đơn thân, thân hình trụ dài, không có giả hành, chúng là giống lan lai nhân tạo từ Singapore và được lan rộng đến Thái Lan, Philippines, Nam Á, Hawaii.

Lan Mokara có chiều cao thân trung bình khoảng 60 cm, thân dài, mang cả lá và rễ. Lá lan màu xanh non dài hình lòng máng hay hình trụ mọc theo hướng cách nhau ở hai bên thân. Hoa lan lưỡng tính đối xứng hai bên và phần phát hoa mọc ở giữa từ nách lá đến giữa thân. Hoa mokara thường có năm cánh với nhiều màu sắc khác nhau như vàng, tím, đỏ, hồng và cam. Loài lan đặc biệt này có thể ra hoa quanh năm nếu như biết cách chăm sóc tốt.

Lan Mokara sinh trưởng ở nhiệt độ phổ từ 25-32 độ C. Loại lan này thuộc nhóm phong lan chịu được nắng khá tốt, ưa độ ẩm khoảng 70-75%.



Để cây có thể sinh trưởng và phát triển tốt cần chế độ tưới nước nhiều và đều. Nước tưới cho phong lan yêu cầu không mặn, phèn, không cứng, pH tối ưu từ 5,5-6,8. Tưới tạo độ ẩm xung quanh môi trường trồng sẽ tốt hơn tưới ẩm cục bộ trong chậu. Nên tưới vào sáng sớm hay chiều mát. Việc phun sương trong những ngày nắng nóng rất tốt cho cây con.

Lan Mokara có thể trồng được ở nhiều giá thể khác nhau nhưng với dáng cây thẳng thì phù hợp nhất vẫn là trồng trong chậu. Chú ý cần phải làm thêm một trụ bằng tre hoặc nhựa cao khoảng 100 cm để có thể làm trụ đỡ cho lan bám.

Lan Mokara có yêu cầu dinh dưỡng khá cao nên cần thường xuyên bổ sung dinh dưỡng bằng việc sử dụng các dạng phân chuồng hoặc phân NPK. Phối trộn các loại phân và hòa chung với nước tạo nồng độ loãng thích hợp tưới cho cây.

Lan mokara khỏe mạnh và ít khi bị bệnh dịch tấn công. Những loại bệnh phổ biến nhất của loại lan này thường là rệp và một số lớp bồ hóng tạo thành lớp đen bám trên lá. Những lúc này chỉ cần dùng khăn ướt mềm và lau nhẹ cho cây hoặc sử dụng thuốc secsaigon phun đều lên cây.

