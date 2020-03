Gọi đồng bọn lên cướp 7,1 triệu của khách mua dâm vì nhận ra… đó là người từng “bom hàng” của mình

Liên quan đến vụ mua dâm đồng giới nam xảy ra trên địa bàn, ngày 16/3, Công an quận Long Biên (Hà Nội) đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 2 bị can là Nguyễn Văn Cường (SN 1994, trú tại xã Xuân Trúc, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên) và Lê Miền Nam (SN 1996, trú tại xã Tiên Động, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam) về hành vi Cướp tài sản.

Theo điều tra, tối 15/2, do có nhu cầu quan hệ tình dục đồng giới nên anh N.A. (trú tại huyện Gia Lâm, TP Hà Nội) lên mạng xã hội nhắn tin cho đối tượng Nguyễn Văn Cường nhờ môi giới với giá 800.000 đồng.

Một trong hai đối tượng bị khởi tố tại cơ quan điều tra

Để đáp ứng nhu cầu của anh N.A., Cường đã gọi điện cho một nam thanh niên khác là T. để rủ “đi khách” kiếm tiền. Nhưng do T. bị đau chân không lái xe được nên đã rủ thêm Lê Miền Nam đi cùng.

Các đối tượng này hẹn nhau ở nhà nghỉ An (thuộc tổ 2, phường Bồ Đề, quận Long Biên, Hà Nội). Thời điểm này, T. bảo Nam lên phòng gặp khách thay mình. Trong phòng nghỉ, anh A. đã đưa cho Nam 800.000 đồng tiền bán dâm

Tuy nhiên, Nam chợt nhận ra, anh A. chính là người đã “bom hàng” của mình trước đây. Nỗi tức giận, căm phẫn trỗi dậy, Nam gọi đồng bọn đợi dưới nhà nghỉ lên phòng đe dọa chiếm đoạt toàn bộ tiền trong ví của anh A. là 7,1 triệu đồng. Sau khi lấy được tiền, Nam và đồng bọn bỏ trốn khỏi hiện trường. Nam chia Cường 2,4 triệu đồng, Nam cầm 4,7 triệu đồng.

Sau khi các đối tượng đã bỏ trốn, anh A. đến Công an trình báo sự việc. Tiếp nhận tin báo, Công an phường Bồ Đề phối hợp với Công an quận Long Biên vào cuộc điều tra. Sau đó, lực lượng chức năng đã bắt giữ được hai đối tượng trên. Hiện, Công an vẫn đang điều tra về hành vi Cướp tài sản của 2 người này.

