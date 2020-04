Khởi tố 2 đối tượng phát tán 4 clip nóng nghi của lãnh đạo cơ quan thi hành án Hậu Giang

Theo tin từ Zingnew.vn, sáng ngày 14/4, VKSND tỉnh Hậu Giang đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Chí Hiếu (quê quán Cà Mau) và Bùi Văn Phi (quê quán Hậu Giang) về tội Truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy theo quy định của Pháp luật . Sau đó, Công an tỉnh Hậu Giang đã tống đạt quyết định này đến 2 đối tượng Hiếu và Phi.

Cơ quan điều tra xác định Nguyễn Chí Hiếu và Bùi Văn Phi chính là hai người liên quan đến vụ 4 clip nóng nghi của một lãnh đạo cơ quant hi hành án dân sự tỉnh Hậu Giang bị phát tán trên mạng xã hội

Cũng theo Zingnew.vn, Hiếu làm tài xế cho một doanh nghiệp trên địa bàn TP Cần Thơ, còn Phi là bạn của Hiếu. Hai người này được cho chính là người quay những clip trên rồi tung lên mạng xã hội.

Trước đó như báo đài đăng tin, ngày 20/2, trên mạng xã hội xuất hiện liên tiếp 4 clip ghi lại cảnh ân ái của một đôi nam nữ ở trong khách sạn. Mỗi clip kéo dài 3 phút, thấy rõ nhân vật nam. Bước đầu cư dân mạng nghi “nam chính” là lãnh đạo cơ quan thi hành án dân sự của tỉnh Hậu Giang.

Hình ảnh ân ái của cặp nam nữ được cắt từ 1 trong 4 clip bị phát tán trên mạng xã hội

Liên quan đến sự việc này, sáng 26/2, ông Cam Quang Vinh – Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra tỉnh Hậu Giang cho biết: cơ quan đang phối hợp với Công an làm rõ danh tính hai nhân vật trong 4 clip nóng bị phát tán trên mạng xã hội. Bước đầu, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy xác định người đàn ông trong clip là một lãnh đạo của cơ quan thi hành án dân sự ở Hậu Giang.

"Người phụ nữ là ai thì phải nhờ cơ quan công an xác định. Chúng tôi đã lên lịch làm việc với anh ta trong tuần tới", dân lời ông Vinh từ Zingnew.vn.

Your browser does not support HTML5 video.

Chồng bắt quả tang vợ quan hệ bất chính với kỹ sư 35 tuổi