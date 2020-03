Khởi tố 2 đối tượng phóng hỏa đốt nhà khiến 3 người tử vong ở Hưng Yên

Ngày 18/3, Công an tỉnh Hưng Yên đã tống đtạ quyết định khởi tố bị can đối với Đào Danh Việt (59 tuổi, ở huyện Khoái Châu, Hưng Yên) và Lò Văn Hà (30 tuổi, quê huyện Thuận Châu, Sơn La) để điều tra về hành vi Giết người . Cơ quan điều tra xác định, Đào Danh Việt là chủ mưu trong vụ án này.

Đào Danh Việt và Lò Văn Hà là hai nghi phạm thực hiện vụ phóng hỏa đốt nhà khiến 3 người tử vong trong căn nhà tại xã Nhuế Dương, huyện Khoái Châu khiến 3 người chết, 1 người bị thương. Nạn nhân nữ trong vụ việc này là em gái của đối tượng Việt.

Hai đối tượng gây án tại cơ quan điều tra

Như Báo Sức Khỏe Cộng Đồng đưa tin, Việt có mâu thuẫn với vợ chồng em là ông Vương Gia Mười (53 tuổi, ở xã Nhuế Dương, huyện Khoái Châu) và bà Đào Thị Chiến (53 tuổi, em gái Việt). Ngày 15/3, Việt đã mua can nhựa ở khu vực quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) rồi đi sang đón Hà đang làm thuê ở huyện Đông Anh.

Trên đường về Hưng Yên, đối tượng Việt mua xăng đổ vào can. Đến 23h56, Việt cùng Hà đi xe máy đến nhà bà Chiến tưới xăng rồi châm lửa đốt. Camera an ninh ở gần đó đã ghi lại hình ảnh của hai đối tượng này.



Sau khi nhận được tin của quần chúng nhân dân về vụ hỏa hoạn, Sau khi nhận được tin của quần chúng nhân dân về vụ hỏa hoạn, Công an tỉnh Hưng Yên đã phối hợp với các đơn vị chức năng có mặt tại hiện trường cứu hỏa. Đến khoảng 1h30 thì ngọn lửa được khống chết, các nạn nhân được đưa ra ngoài. Tuy nhiên, ngọn lửa đã khiến 3 người tử vong, 1 người bị thương nặng.

Hiện trường vụ cháy



Danh tính các nạn nhân: Ông Vương Gia Mười (53 tuổi), bà Đào Thị Chiến (53 tuổi, vợ ông Mười) và con trai Vương Gia Cao Thắng (12 tuổi). Nạn nhân bị thương là Nguyễn Vương Ngọc Anh (8 tuổi, cháu ngoại ông Mười). Nạn nhân bị thương nặng hiện đang được cứu chữa tại Danh tính các nạn nhân: Ông Vương Gia Mười (53 tuổi), bà Đào Thị Chiến (53 tuổi, vợ ông Mười) và con trai Vương Gia Cao Thắng (12 tuổi). Nạn nhân bị thương là Nguyễn Vương Ngọc Anh (8 tuổi, cháu ngoại ông Mười). Nạn nhân bị thương nặng hiện đang được cứu chữa tại Bệnh viện

Trước đó khi nói về các tội danh mà 2 nghi phạm phải đối diện, luật sư Nguyễn Anh Thơm (trưởng văn phòng luật sư Nguyễn Anh) đã phân tích: Chỉ vì mâu thuẫn trong cuộc sống mà phóng hỏa đốt nhà khiến các thành viên trong gia đình tử thương vong thì phải chịu trách nhiệm các tội giết người và hủy hoại tài sản. Hậu quả đặc biệt lớn là làm chết và bị thương nhiều người, trong đó có Trẻ em. Đồng thời làm thiệt hại tài sản. Chính vì thế, nghi phạm gây án sẽ phải đối diện với hình phạt tổng hợp chung cao nhất cho 2 tội danh trên.

Your browser does not support HTML5 video.

Bắt giữ nghi can phóng hỏa đốt nhà làm 5 người chết ở TP.HCM

Nga Đỗ (t/h)