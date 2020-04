Khởi tố 7 bị can vụ đua xe khiến 2 chiến sĩ công an hy sinh ở Đà Nẵng

Liên quan đến vụ 2 chiến sĩ công an hy sinh khi đang làm nhiệm vụ, ngày 8/4, Công an quận Sơn Trà (TP Đà Nẵng) đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra Lệnh tạm giam đối với 7 đối tượng gồm: Nguyễn Đình Hoàn, Nguyễn Đăng An (cùng 19 tuổi), Nguyễn Văn Cường (28 tuổi), Nguyễn Văn Vinh, Phạm Hồng Thái (cùng 16 tuổi), Nguyễn Văn Giang (17 tuổi), Lê Ngọc Cường (26 tuổi) để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ và gây rối trật tự công cộng.